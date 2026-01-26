  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 26 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Siguen vecinos de la MRG esperando escrituras

Aunque la mayoría ya recibieron sus solares hace tres meses, a 93 de ellos aún no se los entregan oficialmente y no pueden construir

Ene. 26, 2026
Los 232 vecinos de la comisaría de Marte R. Gómez que están agrupados en la nueva colonia Bienestar, ubicada al oriente de la comunidad, siguen a la espera de que les sean entregadas las escrituras de sus lotes, luego de que hace tres meses, personal de Bienes y Concesiones del gobierno estatal y Desarrollo Urbano de Cajeme acudiera a realizar la medición y deslinde, expresó Martín Flores Villegas.

El coordinador de la Unión del Movimiento Urbano y Rural de Sonora A.C. comentó que, en ese momento, la mayoría de los ciudadanos posesionados de los solares recibieron un documento que hace oficial la entrega de los mismos, pero quedaron pendientes 93, los cuales esperan que cuanto antes se realice este paso, porque sin él no pueden hacer ninguna construcción en el terreno.

También, dijo, está pendiente la segunda etapa del proyecto de entrega de lotes, pues luego de la primera etapa quedaron 483 compañeros en lista de espera, quienes viven actualmente en casa de algún familiar o en casa de renta, ello por la falta de reserva territorial.

Recientemente se registró la salida de quien fuera titular de Bienes y Concesiones en el estado, Antonio Gallardo, con quien ya habían avanzado mucho en los tramites, y se espera que ello no influya negativamente, comentó Flores Villegas.

REQUIEREN LLAVES DE AGUA

Por otra parte, reiteró la necesidad que tienen quienes ya están viviendo en la nueva colonia, de contar con dos o tres llaves comunitarias de agua para solventar las necesidades de las familias, luego de que hace ya tiempo solicitaran al Oomapasc dicha instalación.

Finalmente, mencionó que solicitarán a regidores el respaldo para conseguir que se instale la nomenclatura con los nombres de las calles en el nuevo asentamiento humano.

Francisco Angulo
Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

