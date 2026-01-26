Posponen Cabalgata con Aroma de Mujer

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La edición número 16 de la ya tradicional Cabalgata con Aroma de Mujer, que habitualmente se llevaba a cabo en el mes de febrero, se pospuso para el domingo 1 de marzo, y en esta ocasión llevará el nombre del recientemente fallecido presidente municipal de Bácum, Serge Enríquez Tolano, anunció el equipo organizador.

Fernanda y Kisaí Castelo Mendoza comentaron que lo anterior es porque Enríquez Tolano fue un entusiasta participante de las cabalgatas, además que siempre apoyó la realización de estas, cuya mayor parte del itinerario tiene lugar en territorio del vecino municipio, donde el extinto funcionario les apoyaba con seguridad y otras necesidades inherentes al recorrido.

De acuerdo con la programación, la salida será a partir de las 11:00 horas, partiendo del ejido Francisco I. Madero (Campo 30), posterior al desayuno buffet que se llevará a cabo de las 8:00 en adelante en el mismo lugar; posteriormente continuarán el recorrido hacia el Campo 29 para culminar, después de 18 kilómetros y aproximadamente dos horas y media, en El Júvani, reveló Milagros Ramos, también integrante del comité organizador.

Fernanda Castelo mencionó que, una vez llegando las y los jinetes a ese lugar, dará comienzo una fiesta popular que será amenizada por el grupo La Brissa, alternando el grupo regional Los encantadores de Sonora. Previamente, durante el desayuno amenizará la Banda Honorable, expuso.

Hasta la fecha se han registrado 300 mujeres para participar en el recorrido, además de 100 hombres, que formarán parte del equipo de jinetes de seguridad, señaló.

El diputado Raúl Castelo Montaño, uno de los pioneros de la Cabalgata, hizo saber que regularmente participan muchas más personas de las que se inscriben al evento, e hizo saber que, como en otras ocasiones, se ha invitado como anfitriones a los alcaldes de Cajeme, Javier Lamarque y de Bácum, Juan de Dios Jocobi, además de legisladores y senadores, que por lo general siempre los acompañan, ya sea al principio o en el trayecto.