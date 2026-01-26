Afecta el mal clima a tiangueros

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Como la gran mayoría de los tiangueros realizan su actividad a la intemperie, el mal clima les afecta sobremanera, con lo que se reducen significativamente sus ingresos y con ello se ve impactado de manera negativa el bienestar familiar, manifestó Alfredo González Sandoval.

El presidente de la Coalición de Tangueros del Municipio de Cajeme dijo que el frío o el calor extremo disminuyen la cantidad de personas a estos mercados itinerantes, pero lo que más les afecta son las lluvias; particularmente como las que se han registrado durante el presente mes.

La más reciente fue la del pasado sábado, que duró prácticamente todo el día y no permitió la instalación de tres tianguis ya tradicionales, que reúnen a cientos de comerciantes, los cuales no pudieron trabajar.

Los afectados esta vez, dijo, fueron los compañeros que se instalan en los tianguis de la plaza Benito Juárez (frente al teatro del Itson) y continuación de la calle Miguel Alemán; en la colonia Las Fuentes y en la colonia Miravalle.

Y es que, además de que al llover los clientes no acuden, con el mal tiempo también se echan a perder la ropa de segunda y los artículos electrónicos entre otros, agregó.

ESPERAN APOYO CON PODA DE ÁRBOLES

Por otra parte, recordó que siguen a la espera de que el Ayuntamiento de Cajeme a través de Parques y Jardines acuda a realizar la poda de árboles que son de riesgo tanto para clientes como para los mismos comerciantes, en franja paralela a la calle 300 en el sector de la colonia México, luego de que desde cerca de seis meses se hizo la petición y hasta la fecha no han ido.