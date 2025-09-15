Siguen cortes temporales del agua por apagones

Debido a que continúan las precipitaciones en la zona rural y urbana del municipio, también siguen presentándose cortes temporales del servicio del agua potable para que no se vea dañado el equipamiento por las variaciones de energía eléctrica; por esta razón, el Oomapas de Cajeme recomienda a los ciudadanos tener reservas en sus hogares.

Este día fue necesario detener el suministro del líquido vital en colonias como La Tinajera, Severo Girón y la comisarían de Esperanza, por fuertes vientos y lluvias que se presentaron durante la madrugada. El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) se coordinó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solucionar la situación lo antes posible.

Una situación similar ocurrió en la comunidad de Hornos y en la comisaría de Pueblo Yaqui recientemente, donde se implementaron acciones para reestablecer lo más pronto posible el suministro, afectado por las precipitaciones.

"Es importante que todos nosotros tengamos algo de cuidado con el agua, tener un tinaco, tenerlo limpio, para cuando se ocupe alguna emergencia de pocas horas, en Cajeme estamos siempre impuestos a recibir el agua por medio de las plantas potabilizadoras, pero que no están en nuestras manos suceden este tipo de situaciones", dijo recientemente el director técnico, Jesús Antonio Ponce Zavala.

La paramunicipal también trabaja en atender los hundimientos que surgieron con las lluvias que se presentaron por el fenómeno natural Lorena, siendo las principales calles afectadas la 300 y 400.Familias pueden mantenerse informadas de cualquier actualización en la página de Facebook Oomapas de Cajeme