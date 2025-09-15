Estudiantes de la Normal de Obregón promueven la paz en Cajeme

Estudiantes de la Escuela Normal de Obregón (ENSO) realizan actividades de promoción de la paz en escuelas primarias, secundarias y preparatorias de Cajeme como parte de la agenda de la Alianza Universitaria.

Manuel Argüelles Morales, director de la Escuela Normal de Obregón, explicó que son 275 estudiantes quienes participan en la promoción de la paz en 25 escuelas primarias, secundarias y preparatorias de Cajeme.

Los normalistas invitan a las escuelas de nivel básico y media superior a participar en las actividades de las Jornadas por la Paz que se realizarán este mes y en la que colaboran 18 universidades, con el fin de que hagan conciencia sobre la importancia de una cultura en la que se puedan resolver los conflictos de manera pacífica.

"Invitan a las escuelas de nivel básico y preparatorias a participar, son nuestros alumnos que están yendo a esas escuelas".

REALIZAN CARTELES Y ACTIVIDADES

Además de invitar a los alumnos, maestros y directivos a que participen en las jornadas, también se realizan actividades encaminadas a la promoción de la paz en Cajeme.

Para ello, se hacen actividades como muestras de carteles que se exponen en los periódicos murales de las escuelas, pláticas, intervenciones, entre otros, en los que participan también los niños y adolescentes.

Hasta el momento, se ha tenido una buena respuesta por parte de las escuelas en donde se realizan las intervenciones, además que hay interés de que se fomente entre ellos la cultura de la paz.