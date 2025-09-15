¿Cómo funcionará mañana transporte suburbano en el Valle del Yaqui?

Este martes se reducirá hasta en un 50 por ciento la flota de camiones del transporte suburbano que circulará en la región del Valle del Yaqui y sus alrededor por ser día festivo, informó Ramón Lorenzo Tapia Castillo, presidente del Frente Único del Transporte Foráneo y Suburbano del Sur de Sonora.

El dirigente del gremio explicó que normalmente circulan 122 concesiones pertenecientes a la agrupación en la zona rural y suburbana del sur de la entidad, y este 16 de septiembre se reducirán a un promedio de 60 a 70.

"Como no hay estudiantes y la gente se queda en sus casas, normalmente se reduce la flota, trabajamos como si fuera domingo con el 50 por ciento porque hay menos pasaje", detalló.

Explicó que a pesar de ser día inhábil, hay algunas empresas que se mantienen sus actividades y los trabajadores deben llegar, por lo que continuarán brindando el servicio, aunque más espaciado de tiempo.

"Por ejemplo, si normalmente hay rutas que pasan cada media hora, van a estar pasando cada hora, pero sí se va a seguir brindando el servicio".

SIN DAÑOS POR LA LLUVIA

Por otro lado, Tapia Castillo dijo que no se tuvieron problemas por la lluvia que se tuvo la madrugada del martes en diferentes puntos del Valle del Yaqui.

"No nos reportaron problemas en el camino, todo siguió trabajando normalmente, no se tuvo nada en el camino".

Señaló que no se reportaron árboles, ramas, postes u otras cosas que obstaculizaran el camino.