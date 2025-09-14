Llaman a estudiantes a tramitar credencial de transporte en Cajeme para viajes gratis

Para que se logren los dos pasajes gratuitos a los que tienen derecho los estudiantes en el transporte urbano de Cajeme, se requiere que todos los niños y jóvenes usuarios de este servicio se acerquen a solicitar las credenciales en las oficinas del Instituto de Movilidad del Estado de Sonora, afirmó el presidente de la agrupación ciudadana Avanza Cajeme, Julio Frías.

Explicó que los estudiantes deben acercarse para solicitar su credencial, lo cual representaría el primer paso para que las autoridades estatales y legislativo conozcan realmente cuántos estudiantes en Obregón requieren de ese subsidio y se apruebe el recurso necesario.

"Recientemente tuvimos una reunión con el Ayuntamiento y autoridades de transporte, del Instituto de Movilidad y Transporte, sí están conscientes de que se tiene que aplicar ese apoyo, pero queremos pedirle a las estudiantes y a los estudiantes que se acerquen al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora, aquí al edificio de Hacienda a un lado del Ayuntamiento, a que soliciten su credencial de estudiantes como usuarias y usuarios".

MUNICIPIOS YA TIENEN VIAJES GRATIS

Explicó que ya hay otros municipios ya se aplican los pasajes gratis para los estudiantes, por lo que también pudieran tenerse en Cajeme, ya que, reiteró, es un derecho que tienen los alumnos.

"Por años nosotros como agrupación ciudadana, en coordinación con la Unión de Usuarios y otras agrupaciones, hemos estado pidiendo, solicitando, que a las estudiantes y los estudiantes de Obregón se les haga válidos los dos pasajes gratis al día, que por ley tienen derecho y que ya se aplican en otros municipios como Hermosillo y Guaymas".