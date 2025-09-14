Se han aplicado 104 mdp en el rescate de calles en Cajeme

El gobierno municipal dio a conocer que se han invertido 104 millones de pesos en el rescate de vialidades que se encuentran en deplorables condiciones, lo que representa más de 77 mil metros cuadrados entre pavimentación y rehabilitación.

A la par con estas acciones, se ha trabajado en fortalecer la infraestructura sanitaria de Cajeme con una inversión de más de 16.5 millones de pesos en el colector de aguas residuales Urbis-Misioneros, con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

A mediados de agosto se cerraron cerca de 11 puntos viales de Cajeme para llevar a cabo más obras de rehabilitación, entre los que destacan la calle Viena entre Berlín y el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), así como la Heriberto Castillo entre 400 y Zenzontle, Zaragoza entre Cárdenas y Calles, y la vialidad Paseo de la Paz, del tramo que comprende de la California al bulevar Vila Bonita.

HABRÁ INFORME AUSTERO Y TRANSPARENTE

Los cajemenses pueden esperar un Primer Informe de gobierno austero y transparente, pues todo el contenido se encuentra sustentado con datos, adelantó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

El evento tendrá lugar en la Arena Itson a las 11:00 horas del día 16 de septiembre, lo cual no representa ningún gasto para el Ayuntamiento de Cajeme, pues existe un convenio con el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), defendió.

Cabe señalar que actualmente se e trabaja en las calles 300 y 400 por hundimientos que surgieron con las recientes lluvias por el fenómeno natural Lorena.