Imponen sotanas a seminaristas en Ciudad Obregón

En compañía de sacerdotes y de sus seres queridos, 6 seminaristas recibieron la imposición de sotanas durante una misa especial celebrada esta mañana en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, con lo cual reafirmaron su compromiso ante la comunidad de la Iglesia Católica de seguir a Dios.

Se trata de los jóvenes Héctor Daniel Gutiérrez Pacheco, Jared Salvador Leyva Santos, Jesús Carlos Maldonado Flores, José Guadalupe Mendivil Valencia, José Pablo Valdez Delgadillo y Jesús Eduardo Ruiz Hochy, quienes cursan el primer año de Filosofía.

Durante la celebración, el padre Salvador Nieves, destacó que la Iglesia Católica pone todo el esfuerzo para que en el Seminario de Ciudad Obregón se formen futuros sacerdotes con un espíritu y corazón renovados por Dios.

"Toda la etapa de formación va fortaleciendo la fe, quita la incredulidad, por eso es que la Iglesia pone todo el esfuerzo material humano, espiritual, la infraestructura para que los futuros sacerdotes sean fuertes en su fe, puedan dar respuesta a la incredulidad, sean fuertes en su verdad, quiten la ignorancia y resplandezca la luz del mundo, todo esto a través de un encuentro de misericordia y gracia en que se siente el desbordamiento del amor de Dios en el corazón", dijo.

La imposición de sotanas a seminaristas es una ceremonia que simboliza la entrega y el compromiso del joven con la vocación sacerdotal, marcando un paso significativo en su formación al revestirse de la identidad del buen pastor y al consagrarse a Dios y al servicio de la Iglesia.