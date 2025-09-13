Cambiarán imagen del Mercajeme

Ya está listo el proyecto para la renovación de la imagen al Mercajeme, en el que se contempla el cambio de tonos en su pintura exterior, lo que le dará un aspecto más fresco al inmueble que es ícono del centro de Ciudad Obregón, indicó Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración reveló que la propuesta aceptada, de las que le fueron presentadas por un arquitecto contratado para ese fin, fue la de aplicar la pintura en tonos claros, con el uso de blanco y café claro, con molduras en café más oscuro.

El entrevistado hizo saber que, previamente a la aplicación de la pintura, se harán las reparaciones necesarias en los muros que pudieran estar en mal estado y se resanarán las grietas existentes, de manera que el recubrimiento dure por más tiempo.

REMODELACIÓN FUE EN 1994

Recomendó que la remodelación del antiguo Mercado Municipal se realizó en el año 1994, dando paso a lo que hoy es el Mercajeme, y a partir de ese año se le puso el color que hasta hoy persiste, y algunos años después se le repintó, pero con los mismos tonos.

Así que hoy, después de 31 años de su remodelación, será la primera vez que el inmueble llevará colores distintos, mencionó Valdez Gazcón.

Ello fue posible gracias a una campaña de donación de recursos para la compra de la pintura, que se le aplicará a partir de la última semana del presente mes de septiembre, finalizó el entrevistado.