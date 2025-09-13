No se aplica fondo de seguridad pública en Cajeme

A pesar de que se aplica una aportación voluntaria de 2 pesos con 50 centavos en el recibo del agua para conformar un fondo para fortalecer la seguridad pública de la ciudadanía cajemense, este sigue sin aplicarse a la fecha, debido a que no se ha establecido la normativa correspondiente.

Desde el inicio de este año, los cajemenses pagan esta aportación, bajo el argumento de que este recurso será utilizado para implementar acciones, adquirir drones o cámaras, entre otras acciones para prevenir y combatir la violencia que se vive en el municipio.

La regidora Adriana Torres de la Huerta destacó la importancia de que las comisiones de Seguridad y Reglamentación analicen cuanto antes la reglamentación de este fondo, de manera que pueda aplicarse lo más pronto posible.

"Ni siquiera se ha pasado a la Comisión de Gobierno y Reglamentación con la intención de que se apruebe el reglamento, no sabemos si hasta el momento ya se tiene un borrador. En el caso del fondo del deporte se trabajó directamente con el Instituto del Deporte, pero en este caso quien tiene que revisarlo es la Comisión de Seguridad para pasarlo a la de Reglamentación", explicó.

Dio a conocer que cada trimestre se les informa a los regidores sobre la actualización de las aportaciones, tanto de este fondo como del que se implementó para apoyar a los deportistas que buscan acudir a competencias.

La edil dijo tener confianza en que antes de que finalice este año se pueda aplicar el recurso, pues se conforma de las aportaciones de los cajemenses y debe agilizarse el proceso necesario.

Cabe señalar que se han recaudado cerca de 700 mil pesos para este fondo.