Impondrán sotanas a 6 seminaristas en Ciudad Obregón

Se oficiará una misa especial en Catedral del Sagrado Corazón de Jesús el domingo 14 de septiembre

Sep. 13, 2025
Impondrán sotanas a 6 seminaristas en Ciudad Obregón

Con la celebración de una misa especial en la Catedral del Sagrado Corazón De Jesús este domingo 14 de septiembre se impondrá la sotana a 6 seminaristas de Ciudad Obregón, quienes cursan su primer año de Filosofía; esta tendrá lugar a las 10:00 horas, por lo que se invita a los fieles de la Iglesia Católica a participar.

Se trata de los jóvenes Héctor Daniel Gutiérrez Pacheco, Jared Salvador Leyva Santos, Jesús Carlos Maldonado Flores, José Guadalupe Mendivil Valencia, José Pablo Valdez Delgadillo y Jesús Eduardo Ruiz Hochy, informó la Diócesis de Ciudad Obregón en sus redes sociales oficiales.

La imposición de sotanas a seminaristas es una ceremonia que simboliza la entrega y el compromiso del joven con la vocación sacerdotal, marcando un paso significativo en su formación al revestirse de la identidad del buen pastor y al consagrarse a Dios y al servicio de la Iglesia.

Cabe señalar que a finales de agosto inició en nuevo ciclo escolar en el Seminario de Ciudad Obregón, al que se inscribieron 8 jóvenes, entre ellos uno de Nogales, quienes cursan sus estudios tras escuchar el llamado de Dios.

Con ellos ya son más de 30 los seminaristas que estudian en las instalaciones, por lo que se pide oración a la comunidad de la Iglesia Católica para que siga en oración por las vocaciones, de manera que cada vez haya más jóvenes que quieran descubrir el llamado que Dios tiene para ellos.

 

