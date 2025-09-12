Avanza medición y deslinde en lotes de la MRG

La medición y deslinde de lotes en la nueva colonia Bienestar, ubicada al oriente de la comisaría de Marte R. Gómez y Tobarito ha ido avanzando por parte de personal de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora, y actualmente llevan ya concluidas 12 de las 14 manzanas que constituye el nuevo asentamiento humano, reveló Martín Rubén Flores Villegas.

El coordinador de la Unión del Movimiento Urbano y Rural de Sonora A.C. hizo saber que dicha acción quedó inconclusa porque, supuestamente, se descompuso el equipo que estaba utilizando el personal de la dependencia estatal, y esperan que cuanto antes dicha actividad pueda reanudarse.

En cuanto concluya esa parte, dijo, se solicitará a la autoridad municipal continuar con la siguiente parte, que es iniciar con la planeación para la introducción de los servicios básicos en el lugar.

Dichos servicios prioritarios, son el agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y balastreo de calles, que es lo más necesario para que exista un mínimo bienestar para las familias que estarán viviendo en la colonia, expresó Flores Villegas.

Otro punto, no menos importante, aunque menos prioritario, sería ver el tema del equipamiento del área verde, que consiste en media hectárea, comentó.

En lo que el Ayuntamiento decide lo que se instalaría en esa extensión de terreno, se está estudiando establecer ahí un huerto orgánico para autoconsumo de las familias que vivirán ahí, afirmó el líder.

Posteriormente se vería el tema de la ampliación del proyecto, con la segunda etapa de solares para el resto de las familias solicitantes de un espacio donde construir su patrimonio familiar, agregó.