¿Habrá camiones el 15 y 16 de septiembre en Cajeme?

El número de camiones se reducirá hasta en un 60 por ciento en Cajeme el próximo martes con motivo del día inhábil y aun no se ha definido si se ampliarán los horarios el lunes durante el grito de Independencia, informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano, Luis Acosta Cárdenas.

El dirigente sindical dijo que hasta el momento no han definido si las rutas del centro ampliarán horarios el 15 de septiembre por la noche en la que se tiene programado el grito de la Independencia a darse a las 22:00 horas.

"Hasta el momento no se tiene contemplado extender los horarios", abundó el dirigente del sindicato del transporte en Cajeme

Por otro lado, dijo que el 16 de septiembre se reduce la flota de camiones porque hay menos pasaje por el día de asueto.

En esa fecha se queda entre el 30 y el 40 por ciento de los camiones operando, ya que los estudiantes no van a la escuela, además que hay negocios que cierran.

Acosta Cárdenas dijo que no se tiene la necesidad de la flota completa, ya que los estudiantes representan una de las partes más importantes del pasaje del transporte urbano, como se vio durante el periodo vacacional.

Aun así, se mantendrá parte de la flota, ya que hay negocios que abrirán y seguirán operando, sobre todo los que tienen que ver con alimentos y otros productos básicos.