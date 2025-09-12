  • 24° C
Ciudad Obregón

Necesaria Comisión del Transporte en Cabildo: Avanza Cajeme

La agrupación ciudadana Avanza Cajeme considera importante la comisión para dar seguimiento a las actividades de la nueva línea de Transporte

Sep. 12, 2025
Los usuarios del transporte urbano necesitan la certeza que se le dará un seguimiento a la línea del transporte

En busca de contar con una figura que le de seguimiento al manejo de recursos públicos y el funcionamiento de la nueva línea de transporte que estará a cargo del Ayuntamiento, gobierno estatal y concesionarios locales, la agrupación Ciudadana Avanza Cajeme entregó la solicitud de que se cree e instale la Comisión del Transporte Municipal.

Julio Frías, presidente de la agrupación Avanza Cajeme, dijo que se entregó el oficio a la Secretaria del Ayuntamiento, Lucy Navarro, en el que se solicita la creación de la Comisión del Transporte para que se le de seguimiento.

"Entregamos directamente un oficio a la Secretaria como agrupación ciudadana Avanza Cajeme, a nombre de las usuarias y usuarios de Obregón consideramos necesario y pertinente que se cree e instale la Comisión de Transporte en el Cabildo del Ayuntamiento".

Recordó que administraciones anteriores ya contaban con la figura de la Comisión del Transporte y consideró importante que se reinstale para el seguimiento al manejo de los recursos públicos de la nueva línea del transporte.

Las autoridades le darán seguimiento a la solicitud para su análisis.

Francisco Minjares
