Sigue sin llegar crédito para atender fugas de agua

A pesar que desde el mes de marzo el Cabildo aprobó que se solicitara un crédito de 100 millones de pesos por parte del Ayuntamiento de Cajeme para poner en marcha una serie de obras que solucionen las fugas de agua en distintas colonias, este sigue sin llegar a las arcas del gobierno municipal.

José Álvaro Palma Ortiz, titular de la Dirección de Presupuesto y Gasto Público de la Tesorería Municipal, explicó que se debe a trámites administrativos que forman parte del proceso correspondiente.

“Ahorita ya pasó por el registro estatal, si ya nos hacen llegar la constancia se manda al Registro Único Público a Ciudad de México, teniendo ese trámite, en cerca de un mes estaríamos disponiendo de este recurso”, explicó.

Cuando el Cabildo aprobó que se solicitara este crédito, ediles explicaron que con él se pondrán en marcha alrededor de 11 obras para agilizar la atención al problema de drenajes colapsados y fugas de agua en las colonias, mientras que con otra parte de este recurso se comprarán más máquinas de desazolve.

Entre los puntos de la ciudad que se atenderán se encuentra la calle 300 entre Tabasco y Coahuila. Recientemente, el director técnico del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), Jesús Antonio Ponce Zavala, explicó que en esta calle surgió un hundimiento a raíz de las recientes lluvias ocasionadas por el fenómeno natural Lorena.

Esto es algo que se pretendía evitar con la llegada del crédito en mención, sin embargo, ya se atiende la situación, en espera de que lleguen los recursos.

Con las precipitaciones también aumentaron los reportes de fugas de agua, dijo. “Nos han subido los reportes en la colonia Cortinas, Faustino Félix y Constitución. También en la Valle Verde y Misión del Sol”, mencionó.