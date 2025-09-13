Habitantes de Miravalle temen brote de dengue

Un posible brote de dengue, temen vecinos de la colonia Miravalle, debido a que persisten fugas de agua, por lo que hacen un llamado al organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para que la paramunicipal atienda la situación que se vive.

A decir de algunas familias afectadas, en el cruce de las calles Valle Amarillo y Valle del Venado, existe un derrame de agua desde hace aproximadamente 3 meses, el cual sigue sin ser arreglado y ya empieza a generar la presencia de mosquitos.

"Estamos inundados de aguas desde hace más de 3 meses, parece que nos tienen castigados, contamos con un folio ante el Oomapas de Cajeme, que es el número 781446. En las calles Valle del Venado y Valle Verde se está haciendo un nido de mosquitos", dijo Blanca Alicia, una de las perjudicadas.

Los vecinos mencionan que no se pueden abrir las puertas de sus hogares sin que entren uno o más mosquitos, razón por la que temen que su salud se vea afectada, principalmente la de la población vulnerable, como adultos mayores y niños.

Además de la mala imagen que dan a la colonia las fugas de agua, estas también pueden llegar a afectar el pavimento de las calles, lo que puede ocasionar riesgos a los automovilistas.

El caso se ha denunciado en distintas ocasiones, por lo que las familias esperan que con este nuevo llamado personal del Oomapasc acuda al lugar para implementar acciones que cambien el panorama.