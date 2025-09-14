Regidor Demetrio Camarena pide revisar contrato con EMCO

El regidor Demetrio Camarena Cota solicitó al Cabildo de Cajeme que se realice una revisión al contrato hecho con la empresa EMCO, encargada actualmente de garantizar el alumbrado público en el municipio, pues este año se le aumentó el presupuesto para que empezara con un programa para iluminar plazas y áreas deportivas, pero a decir del regidor no se observan los avances esperados.

"Me llama mucho la atención que dentro de la información que se nos ha proporcionado a los regidores, se menciona que se implementó un programa de mantenimiento mensual de unidades deportivas, pero no se nos dice dónde se ha realizado, hicimos recorridos en las colonias populares y nos hemos dado cuenta que la mayoría están en completo abandono. Yo pediría de forma personal revisar ese contrato que tenemos con EMCO, porque hay un contrato donde se les aumentó este año 5 millones de pesos para las áreas deportivas, puedo garantizar que no están realizando el trabajo por el que fueron contratados", dijo.

Este tema fue llevado a una reciente sesión de Cabildo, donde el edil planteó la situación a alcalde Carlos Javier Lamarque Cano, quien manifestó su intención de citar a las dependencias correspondientes, entre ellas la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, para que haya un informe detallado sobre los trabajos que se realizan junto con EMCO.

Demetrio Camarena destacó la importancia de que las familias cuenten con espacios públicos en óptimas condiciones para practicar deporte, pues esto aleja de la violencia a las juventudes.