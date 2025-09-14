  • 24° C
Trabajarán para implementar seguro gratuito para deportistas en Cajeme

La regidora Myrna López dijo confiar en que es un proyecto viable

Sep. 14, 2025
Al igual que se hizo en Hermosillo, en el municipio de Cajeme se trabajará en analizar la posibilidad de que exista un seguro médico para deportistas que además no tenga costo alguno para los atletas, informó la regidora Myrna López, quien dijo confiar en que se trata de un proyecto viable.

"El seguro médico gratuito también es algo que merecen los deportistas de Cajeme, estamos en pláticas con el alcalde, y se va a trabajar, estamos iniciando apenas, porque hay que aplicar un traje a la medida a cada municipio, hay que tratar de plantear lo que nuestros deportistas merecen, hay mucha calidad deportiva en nuestro municipio. Es viable, siempre y cuando podamos hacer un traje a la medida, y dividamos entre deporte profesional y deporte amateur", comentó.

Destacó que el Cabildo de Cajeme trabaja en fomentar el deporte, por lo cual se implementó a partir de este año una aportación voluntaria de 2 pesos con 50 centavos en el recibo del agua, para conformar un fondo de fomento al deporte.

Esta medida ha sido un referente para otros municipios de Sonora, comentó la edil. "Cuando nosotros aprobamos la creación del fondo de fomento al deporte, 8 municipios de nuestro estado hicieron el mismo trabajo, y ya hay más municipios que trabajan en el mismo sentido, mientras que también se aprobó en Monterrey, que es una potencia deportiva, es algo de orgullo que volteen a ver a Cajeme como un parteaguas", expresó.

Cabe señalar que en las calles de Cajeme se puede observar a atletas que buscan apoyo económico para asistir a competencias.

Javier Zepeda
Javier Zepeda
