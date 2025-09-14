Inseguridad afecta primaria Acamapichtli en Cajeme

La primaria Acamapichtli en la colonia Cajeme ha sido víctima de robo y vandalismo, en el que personas ajenas al plantel se meten para dañar decoraciones, romper llaves de agua o robar cableado de los aires acondicionados, informó la directora del plantel, Claudia Lizeth Morales Poqui.

La docente explicó que los maestros adornaron las puertas para que los niños encontraran un buen ambiente de regreso a clases, pero personas se metieron a dañar y romper los letreros que se habían instalado.

"Siempre nos están vandalizando, los maestros todas las puertas las decoraron y no duraron dos días, le rompieron los letreros de bienvenidos, se meten y hacen daño, como ya no han podido meterse a los salones hacen daño por todo lo que ven por fuera, empezando con daño con todo lo que vean por fuera decorado para los niños", abundó.

Además de los daños a los arreglos que hacen los maestros, ya les robaron cableado de los aires acondicionados, han dañado el alambrado de la barda perimetral, robo de las llaves de agua, entre otros que se ha vuelto frecuente en ese punto de la colonia Cajeme.

La escuela ya ha solicitado veladores para atender esta situación, pero no han tenido respuesta por parte de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), ya que le afirman a la directora que no existe esa figura.

"He solicitado velado a la secretaría, pero nos dicen que no hay una figura como tal, no existe la figura; pero yo sé de escuelas que sí existen veladores".

PIDEN MESABANCOS

Por otro lado, dijo que la escuela de la Cajeme necesita alrededor de 30 mesabancos debido a que no se completan para los más de 300 niños e incluso se tiene a una estudiante trabajando en una mesa.

"Necesitamos mucho recurso en mesabancos, yo estoy desde el 2018 y nos han entregado nada más en dos ocasiones, una vez 20 mesa bancos y otra vez 30 y son mesa bancos viejísimos que los niños ocupan, ahorita está una niña trabajando en una mesa con una silla porque no alcanzaron", explicó.

La directora dijo que hay solicitudes de niños de ese sector de Cajeme que quieren entrar a la escuela, pero no pueden admitirlos porque no se tienen suficientes mesabancos para atender las necesidades.