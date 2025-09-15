  • 24° C
Crecen trabajadores independientes en Sonora: Imss

Los trabajadores independientes afiliados al Imss aumentaron en lo que va del año

Sep. 15, 2025
El número ha ido creciendo en lo que va del año, lo que abona a disminuir la informalidad
El número de trabajadores independientes afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) tuvo un crecimiento del 28.55 por ciento en lo que va de este año de acuerdo al esquema de incorporación al mes de septiembre.

De acuerdo al registro de Incorporación de Personas Trabajadoras Independencias del Imss, en Sonora hubo 13 mil 774 afiliados al mes de septiembre, mientras que a inicios de este año fueron 10 mil 715.

A través de este esquema se pueden afiliar los trabajadores de empresas familiares, micro negocios, artesanos, comerciantes ambulantes, entre otros, lo que les otorga los beneficios de estar afiliados al Imss, que va desde seguro médico, fondo de ahorro para la vivienda, ahorro para el retiro, entre otros.

Las sub delegaciones de Sonora que incorporaron a más personas trabajadoras independientes fueron Hermosillo con 4 mil 381; Obregón 2 mil 837; Navojoa con 2 mil 122 y Nogales mil 388.

A tasa mensual, septiembre registró un incremento en Sonora del 2.33 por ciento en relación al mes inmediato anterior, luego que en agosto se tuvieran 13 mil 460 personas trabajadoras independientes.

CRECE POBLACIÓN MASCULINA 

Al noveno mes del año se incorporaron en Sonora se tenían incorporadas 7 mil 759 personas del sexo masculino, así como 6 mil 015 del sexo femenino.

El promedio, el ingreso diario para los hombres fue de 336.9 pesos, mientras que el de las mujeres fue 319.9 pesos.

El rango de edad que más se registró fue el de 55 a 60 años quienes sumaron 3 mil 599, seguido por los de 60 a 65 años, los de 50 a 55 años registraron mil 983, entre otros.

Las personas trabajadoras independientes más jóvenes registradas en Sonora fueron de los 15 a 20 años, quienes sumaron 16, mientras que los de mayor edad fueron de 75 años en adelante que fueron 198.

Francisco Minjares
