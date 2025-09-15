Retirar caseta de cobro haría a Cajeme más competitivo: Armando Alcalá

En Cajeme, se deben tomar acciones para ver qué se puede hacer en relación a la caseta de cobro de Esperanza, pues además de que aleja la derrama económica para el municipio también lo vuelve menos competitivo en comparación con otros de Sonora, advirtió el regidor Armando Alcalá.

En octubre del año pasado, el edil planteó al Cabildo analizar, en coordinación con los otros niveles de gobierno, la posibilidad de eliminar o hacer modificaciones a la ubicación de la caseta de peaje en mención, pues explicó que quienes van a otros municipios evitan pasar por Cajeme haciendo uso del libramiento y evitando pagar la cuota, por lo que a fin de cuentas son los mismos residentes a quienes se les sobra por entrar y salir.

La situación también afecta a empresas que están instaladas en Cajeme y deben salir de Ciudad Obregón por cuestiones de traslado.

"No solo es por el tema del tránsito turístico, lamentablemente las condiciones geográficas y económicas ponen en desventaja a Obregón, por poner un ejemplo, si una empresa que tiene que embarcar cosas a Guaymas y se instala en Hermosillo no paga caseta ni de ida ni de vuelta, ahí es donde está disparejo, en Cajeme hay casetas por todos lados. Yo le comentaba al presidente municipal que es parte de las gestiones que pudiéramos hacer para estar en igualdad de condiciones para competir con otros municipios", dijo.

Al momento no se ha dado información sobre los avances, comentó, pero se dará seguimiento a este tema, pues se espera que sea una realidad.

"Se planteó en su momento hacer las gestiones para eliminarla, en ese momento el alcalde Javier Lamarque comentó que eran gestiones que ya se estaban haciendo ante el gobierno estatal, prácticamente así quedó, lo interesante fuera que eso se hiciera una realidad, tanto para el tema de la gente, como para el de la competitividad como municipio", mencionó.