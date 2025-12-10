Sigue sin aplicarse fondo de seguridad pública en Cajeme

A casi un año de implementarse una aportación voluntaria de 2 pesos con 50 centavos en el recibo del agua para conformar en Cajeme un fondo especial que refuerce la seguridad pública, este recurso sigue sin aplicarse por falta de lineamientos.

La edil, Myrna López, explicó que actualmente siguen los esfuerzos por parte de algunos ediles para que se establezcan los lineamientos cuanto antes, de manera que pueda empezar a aplicarse el presupuesto en mención, como sucede con el fondo de apoyo al deporte, que también fue implementado este año. Asimismo, dijo que ha hecho el exhorto para que se tome en cuenta a especialistas y a los integrantes de las corporaciones encargadas de la seguridad.

"Personalmente soy de la idea que se trabaje en conjunto con especialistas en el tema y directamente con los oficiales, ya que son ellos quienes conocen la situación real de la corporación, personalmente hice este exhorto", dijo.

RECAUDACIÓN

Según el informe presentado en el análisis de la Ley de Ingresos, explicó la regidora, al corte de septiembre del 2025 se recolectó un millón 574 mil 208 pesos para el fondo de seguridad, mientras que para el fondo del deporte se recaudó un millón 640 mil 510 pesos.

En el caso de este último fondo, sí se establecieron los lineamientos en el mes de junio, por lo que el recurso ya ha sido aplicado.

Según los lineamientos del fondo de apoyo al deporte, al menos el 80 por ciento debe ser destinado a ayudar a deportistas locales que competirán fuera del municipio.