Creció actividad industrial en Sonora

Sonora se ubicó como el estado con mayor crecimiento industrial en la última publicación del Indicador Mensual de Actividad Industrial por Entidad Federativa del Inegi, en el que destacó la industria manufacturera y de la construcción.

El indicador publicado por el Inegi mide la actividad industrial registrada en Sonora que, a tasa mensual, fue la entidad federativa con mayor crecimiento, luego de haber registrado un aumento del 10.9 por ciento en relación al mes inmediato anterior.

En segundo puesto se ubicó Tamaulipas, seguido por Veracruz, con un aumento del 3.8 y 2.9 por ciento respectivamente, mientras que las entidades que registraron a la baja fueron Nayarit, Quintana Roo y Coahuila.

Detalles del crecimiento por sectores en Sonora

A tasa anual, Sonora tuvo un crecimiento del 6.1 por ciento y, aunque no se ubicó entre las principales entidades, registró números positivos, lo cual favoreció la actividad en la entidad.

El sector que mayor avance registró en Sonora a tasa anual fue el de la industria de la construcción con 15.4 por ciento, mientras que la manufacturera aumentó 5.8 por ciento, en relación a ese mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, la minería registró una caída del 6.1 por ciento, en tanto que la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua, tuvo una contracción del 3.0 por ciento.