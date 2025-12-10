Benéfica prohibición de vapeadores

La prohibición total del uso de vapeadores aprobada por el Congreso de la Unión ayudará fortalecer la lucha de las escuelas contra esos artefactos, afirmó el director de la Secundaria Técnica Número 2, Víctor Mendoza Acuña.

El directivo dijo que la secundaria mantiene esfuerzos permanentes contra los vapadores como parte de la campaña federal para fomentar la prevención del consumo de sustancias, y en lo que va del ciclo han encontrado seis artefactos de este tipo.

"No son mucho lo que hemos encontrado, realmente porque la ley no nos permite a las escuelas revisar las mochilas, la solución para erradicar el problema es llegar a acuerdos con los padres de familia".

Mendoza Acuña reconoció los esfuerzos del legislativo de aprobar una prohibición total del uso de vapeadores en territorio nacional, ya que, señaló, contienen sustancias adictivas y dañinas para la salud de los jóvenes y adolescentes.

Impacto del vapeo en estudiantes y medidas escolares

"Tienen varios riesgos para la salud de los jóvenes, hay vapeadores con sustancias que alteran su forma de pensar y de actuar, que por lo general los lleva a cometer actos de indisciplina".

En caso que se detecten estos artefactos, se informa a los padres de familia, además que se canaliza a los jóvenes a tratamiento psicológico o de adicciones, según sea el caso.

El director de la secundaria detalló que esta es una moda entre los adolescentes, lo cual afecta su salud, desempeño académico e incluso la economía del estudiante y de sus familias.