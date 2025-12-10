  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 10 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Benéfica prohibición de vapeadores

La Técnica 2 mantiene un programa permanente para la erradicación de esos artefactos

Dic. 10, 2025
El gobierno federal colabora con las escuelas en programas para prevenir el consumo de sustancias, entre ellas los vapeadores
El gobierno federal colabora con las escuelas en programas para prevenir el consumo de sustancias, entre ellas los vapeadores

La prohibición total del uso de vapeadores aprobada por el Congreso de la Unión ayudará fortalecer la lucha de las escuelas contra esos artefactos, afirmó el director de la Secundaria Técnica Número 2, Víctor Mendoza Acuña.

El directivo dijo que la secundaria mantiene esfuerzos permanentes contra los vapadores como parte de la campaña federal para fomentar la prevención del consumo de sustancias, y en lo que va del ciclo han encontrado seis artefactos de este tipo.

"No son mucho lo que hemos encontrado, realmente porque la ley no nos permite a las escuelas revisar las mochilas, la solución para erradicar el problema es llegar a acuerdos con los padres de familia".

Mendoza Acuña reconoció los esfuerzos del legislativo de aprobar una prohibición total del uso de vapeadores en territorio nacional, ya que, señaló, contienen sustancias adictivas y dañinas para la salud de los jóvenes y adolescentes.

imagen-cuerpo

Impacto del vapeo en estudiantes y medidas escolares

"Tienen varios riesgos para la salud de los jóvenes, hay vapeadores con sustancias que alteran su forma de pensar y de actuar, que por lo general los lleva a cometer actos de indisciplina".

En caso que se detecten estos artefactos, se informa a los padres de familia, además que se canaliza a los jóvenes a tratamiento psicológico o de adicciones, según sea el caso.

El director de la secundaria detalló que esta es una moda entre los adolescentes, lo cual afecta su salud, desempeño académico e incluso la economía del estudiante y de sus familias.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Sigue sin aplicarse fondo de seguridad pública en Cajeme
Ciudad Obregón

Sigue sin aplicarse fondo de seguridad pública en Cajeme

Diciembre 10, 2025

Esto se debe a que no se han establecido los lineamientos para su operación

Se reúne Javier Lamarque con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública en México
Ciudad Obregón

Se reúne Javier Lamarque con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública en México

Diciembre 10, 2025

Se realizó una conferencia nacional de seguridad pública, a la que fueron convocados cerca de 50 municipios

Elijen nueva dirección en Unison Cajeme
Ciudad Obregón

Elijen nueva dirección en Unison Cajeme

Diciembre 10, 2025

La comunidad universitaria salió a emitir su voto electrónico y eligió al nuevo Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud