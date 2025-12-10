  • 24° C
Se reúne Javier Lamarque con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública en México

Se realizó una conferencia nacional de seguridad pública, a la que fueron convocados cerca de 50 municipios

Dic. 10, 2025
El secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, sostuvo un encuentro con el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano durante una conferencia nacional a la que fueron convocados cerca de 50 municipios; el presidente municipal adelantó que esto podría derivar en apoyos para reforzar este rubro en Cajeme.

"Fue la primera asamblea de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, fue presidida por el secretario Omar García Harfuch, y acudimos alrededor de 50 municipios, que fuimos convocados. Vimos un programa nacional sobre la atención a las problemáticas de seguridad pública, atendiendo a las causas, profesionalización de las policías, la inteligencia, equipamiento, establecimiento de líneas de conducta, comportamiento y protocolos, así como actuación. Se busca la coordinación del estado, los municipios y la Federación, particularmente en las acciones para garantizar la seguridad y tranquilidad a nuestros municipios", comentó.

Agregó que de este encuentro podrían derivar apoyos para reforzar el combate a la inseguridad. "Es parte de lo que vimos, líneas de apoyo logístico, de capacitación, presupuestal para reforzar a los municipios", dijo.

RESULTADOS POSITIVOS

Del 2021 a la fecha ha habido una reducción del 40 por ciento en los índices de homicidio doloso, mientras que en los delitos de alto impacto, Cajeme se encuentra por debajo de la media nacional, aclaró.

"Incluso delitos de alto impacto que en otros lados son muy notorios, como la extorsión. En Cajeme la extorsión presencial no existe y lo que sí se da es la extorsión telefónica, pero de los casos que se denuncian, el cien por ciento se han resuelto. En cuanto el robo estamos por debajo de la media nacional, nuestra problemática fundamentalmente se enfoca al homicidio doloso, que ha bajado", explicó.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

