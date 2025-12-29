Sigue requiriendo apoyo la niña Fátima

Aunque la niña Fátima Lucía Espinoza Vaquera, actualmente de 3 años y ocho meses de edad, ha evolucionado muy bien después de la cirugía de corazón que se le practicó el año pasado, seguirá requiriendo del apoyo económico de la ciudadanía para continuar con el seguimiento médico, el cual será de por vida, mencionó su padre, Ramsés Espinoza Reynaga.

En entrevista telefónica, manifestó que recientemente, la pequeña sufrió una emergencia médica, la cual pude ser considerada un accidente, ya que, al ser tratada por una gripa, se le administraron medicamentos y un producto para reforzar su sistema inmunológico, pero este último provocó un shock con los anticoagulantes que se le dan para evitar el riesgo de una nueva trombosis, lo que provocó que su sangre se hiciera más líquida de lo normal, lo cual fue ya controlado.

Recordó Espinoza Reynaga que hace un año, en diciembre de 2024, Fátima Lucía sufrió una trombosis cerebral, que le dejó algunas secuelas en la función psicomotora, que con terapia se han ido revirtiendo, y a raíz de ello fue que se le comenzaron a administrar los anticoagulantes.

El padre de Fátima hizo un llamado a la población en general que guste apoyar, quienes pueden los pueden hacer adquiriendo frijol mayocoba, que lo tienen en un precio de tres kilogramos por 115 pesos.

También, quien desee donar en efectivo lo puede hacer efectuando un depósito de la cantidad que guste, a la tarjeta de Banamex número 5204 1660 4717 0891, y para cualquier comentario o información pueden llamar o enviar mensajes al teléfono celular 644 2596687, dijo para finalizar.