Entregan apoyos de Texas a Cajeme

En una auténtica fiesta popular se convirtió el evento de entrega de artículos donados por la organización Cangiftsfree, integrada por una familia cajemense radicada en Dallas, Texas, y que en esta ocasión benefició a cientos de ciudadanos reunidos en la colonia Real del Norte, situada en el sector noreste de Ciudad Obregón.

Desde muy temprana hora se comenzaron a reunir las familias que ya conocen el programa y que no querían perderse la oportunidad de obtener prendas de vestir, calzado, artículos para el hogar y juguetes, entre otros accesorios traídos en su mayoría de Estados Unidos, aunque algunos fueron donados por ciudadanos de Cajeme que se han venido sumando a la noble labor, manifestó Alma Joaquín, la organizadora del evento y fundadora la organización que encabeza junto a su hija Megan.

La actividad, dijo, está inspirada en su hijo Christian Andrés Nava Joaquin, quien se adelantó en el camino, quien era un gran entusiasta de traer apoyos para la gente de la localidad.

Como una forma de organización y control, poco antes del inicio del evento, en la larga fila --que esta vez fue de más de 200 metros-- se entregan boletos numerados y al lugar, que previamente se acordonó, se va permitiendo el ingreso de cinco personas o familias por vez, que tienen derecho a tomar 10 prendas de vestir por persona, un par de calzado, un artículo o accesorio y un juguete por cada niño, así como leche, pañales para niños y adultos, andaderas, carreolas e incluso sillas de ruedas cuando hay, dijo.

Posteriormente pasan al área de snacks, donde entregando un vale que se les dio en la fila, pueden tomar un bollito, aguas frescas, gelatinas y una rebanada de pizza por persona.

Alma Joaquín agradeció a personas de la localidad que se sumaron en esta ocasión a su causa, donando piñatas, pizzas, aguas frescas, bollitos, así como a quienes apoyaron en la organización y control el evento.

Previo a la entrega de los artículos, se llevó a cabo el quiebre de varias piñatas a manera de posada, y se contó con la presencia de personajes de la localidad entre los que destaca el spiderman.

La organizadora hizo saber que el evento de invierno se realiza en esa colonia porque en ese lugar vive un hijo suyo, pero que se realiza a mediados de año se lleva a cabo en una colonia popular, que para 2026 podría ser en la Cajeme o Matías Méndez, pues la idea es poder conseguir un espacio amplio que tenga una gran área techada, pues la actividad se realiza en junio y se busca que los participantes puedan resguardarse el sol.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos que gusten unirse a su labor, para lo cual pueden obtener mayor información en las redes sociales de la organización Cangiftsfree, de manera que puedan participar en el próximo evento.