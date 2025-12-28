Cajemenses piden alumbrado público

De las 53 quejas que se interpusieron ante el Módulo de Información de Contraloría Municipal durante el tercer trimestre del 2025, la mayoría fue en contra de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos por la falta de alumbrado en distintos puntos del municipio, indica el informe más reciente del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

Del 30 de julio al 30 de septiembre, se recibieron 19 quejas contra esta dependencia, seguida por el Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), con 10 quejas por drenajes colapsados principalmente.

En distintas ocasiones, Gerardo Sastré, titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, ha dado a conocer que se trabaja en atender cada una de las denuncias por falta de alumbrado, pues en algunas zonas se restaura el servicio, pero por vandalismo u otras razones vuelve a fallar el servicio y se debe intervenir de nueva cuenta.

Recientemente, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dio a conocer que siguen los trabajos y se buscará iluminar calles como la Jalisco y Sufragio, además de que se hacen gestiones ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se restaure el alumbrado en las entradas norte y sur de Ciudad Obregón.

El módulo es un espacio que fue asignado por el gobierno municipal para facilitar a los cajemenses el hacer llegar sus inconformidades sobre cualquier dependencia o funcionario público, así como para brindarles información sobre las distintas funciones y áreas gubernamentales.

En junio de este año se implementó el Módulo de Información de Contraloría Municipal en Cajeme.