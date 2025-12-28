  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 28 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

La familia es un don y un regalo: Padre Salvador Nieves

Al celebrar una misa especial por la Sagrada Familia, destacó la importancia de que los hijos cuiden a sus padres en la vejez

Dic. 28, 2025
La familia es un don y un regalo: Padre Salvador Nieves

Un llamado a los fieles de la Iglesia Católica hizo el padre Salvador Nieves al oficiar una misa especial por el Día de la Sagrada Familia (Jesús, José y María), en el que les pidió principalmente a los hijos cuidar de sus padres durante la vejez y destacó que la familia es un regalo de Dios que no debe despreciarse.

"Celebramos a la Sagrada Familia, debemos hacer una pequeña reflexión de las familias hoy en día. Demos gracias a Dios por la familia, porque es un don, es un regalo, y a veces tanta cosa que escuchamos poco abona a la familia.  El que honra a su padre queda libre de pecado y acumula tesoros aquel que honra a su madre. El que enaltece a su padre tendrá larga vida. Debemos cuidar a nuestros padres en la vejez, aunque se debilite su razón ten paciencia con tus padres, no los desprecies, por ser tu quien está en pleno vigor. Cuesta, se paga un precio, a la misma Sagrada Familia le costó ser familia, le costó a San José y a María, pues había quienes querían matar a su hijo, cuesta", expresó.

Agregó que el temor de Dios es un don del Espíritu Santo que se diferencia del miedo y puede manifestarse a través del prójimo.

"El temor A Dios nace del amor y lo que se teme es ofender a Dios y a la persona amada, precisamente por amor. No es como el miedo que desespera o paraliza. Dios da esperanza, este don del Espíritu Santo llega también por el amor a los demás, el amor al prójimo, no hagamos aquello que no quisiéramos que nos hagan a nosotros", dijo.

El 28 de diciembre de cada año se conmemora a la Sagrada Familia en la Iglesia Católica.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Cajemenses piden alumbrado público
Ciudad Obregón

Cajemenses piden alumbrado público

Diciembre 28, 2025

Fue la solicitud más hecha ante el Módulo de Información de Contraloría Municipal en el tercer trimestre del 2025

Suman esfuerzos para impulsar el cuidado ambiental
Ciudad Obregón

Suman esfuerzos para impulsar el cuidado ambiental

Diciembre 28, 2025

Fundaciones se unieron para reforestar el basurón

Cerrará el 2025 con más de mil esterilizaciones
Ciudad Obregón

Cerrará el 2025 con más de mil esterilizaciones

Diciembre 28, 2025

Se busca cuidar la sobrepoblación animal en el municipio