La familia es un don y un regalo: Padre Salvador Nieves

Un llamado a los fieles de la Iglesia Católica hizo el padre Salvador Nieves al oficiar una misa especial por el Día de la Sagrada Familia (Jesús, José y María), en el que les pidió principalmente a los hijos cuidar de sus padres durante la vejez y destacó que la familia es un regalo de Dios que no debe despreciarse.

"Celebramos a la Sagrada Familia, debemos hacer una pequeña reflexión de las familias hoy en día. Demos gracias a Dios por la familia, porque es un don, es un regalo, y a veces tanta cosa que escuchamos poco abona a la familia. El que honra a su padre queda libre de pecado y acumula tesoros aquel que honra a su madre. El que enaltece a su padre tendrá larga vida. Debemos cuidar a nuestros padres en la vejez, aunque se debilite su razón ten paciencia con tus padres, no los desprecies, por ser tu quien está en pleno vigor. Cuesta, se paga un precio, a la misma Sagrada Familia le costó ser familia, le costó a San José y a María, pues había quienes querían matar a su hijo, cuesta", expresó.

Agregó que el temor de Dios es un don del Espíritu Santo que se diferencia del miedo y puede manifestarse a través del prójimo.

"El temor A Dios nace del amor y lo que se teme es ofender a Dios y a la persona amada, precisamente por amor. No es como el miedo que desespera o paraliza. Dios da esperanza, este don del Espíritu Santo llega también por el amor a los demás, el amor al prójimo, no hagamos aquello que no quisiéramos que nos hagan a nosotros", dijo.

El 28 de diciembre de cada año se conmemora a la Sagrada Familia en la Iglesia Católica.