Quieren que médicos se queden en Cajeme

La falta de más lugares de esparcimiento y una limitada red de instituciones privadas de salud, son factores que provocan una fuga de especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Ciudad Obregón, afirmó el representante de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) ante esa institución, José Guadalupe Castro Lugo.

De acuerdo con el representante obrero ante el Instituto, esta situación afecta directamente la calidad de atención, ya que los médicos prefieren migrar hacia ciudades como Hermosillo y Nogales, donde encuentran mejores salarios y una oferta de esparcimiento y educativa más amplia.

Otro golpe a la retención de talento médico en la ciudad es la falta de instituciones privadas en donde puedan complementar el salario que perciben en el IMSS.

"Muchos médicos dicen que en Obregón hay muy poca institución privada en donde puedan completar su salario", detalló.

Contrario a la percepción popular, son estos factores y no la inseguridad lo que más influye en que no se pueda retener a los especialistas en la localidad.

"Hemos notado que la inseguridad no es un factor, pero sí factores como el hecho de que no tenemos un teatro que presente obras constantemente, no hay un zoológico; necesitamos también centros comerciales más grandes y lugares de esparcimiento más atractivos", agregó.

El IMSS ya trabaja en atender esas necesidades para retener a más especialistas en Ciudad Obregón, con lo que se daría respuesta a las necesidades de los trabajadores.