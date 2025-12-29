Hoteles para perros, opción para vacaciones

Cuando llega la temporada vacacional y las familias tienen que salir, porque tienen algún viaje y no es posible llevar mascotas, ya no se tienen que obligar a cancelar la salida quedándose en casa, porque existe una opción, que es dejar a sus caninos en una estancia, donde se les brinda atención especializada; son los hoteles para perros.

Myriam Lemus Álvarez, presidenta de la Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies del Sur de Sonora (AMVEPESS) y quien está al frente de una de estas estancias en Ciudad Obregón manifestó que los hoteles caninos tienen una alta demanda en la actualidad, siendo la época navideña la más fuerte en este sentido.

Sin embargo, dijo, quienes pretendan dejar a una mascota en un hotel deben ser muy responsables en la cuestión de la sanidad; esto es, que la cartilla de vacunación debe estar al corriente; igual con la desparasitación, dejarlos limpios, además de ordenar sus pertenencias.

Además, si el perro nunca se ha quedado en hoteles deben solicitar unos días de prueba para que el animalito se vaya adaptando previamente, comentó.

Expresó que esto es lo ideal en un hotel de perros, y algunos tienen clientes con mascotas que ya son recurrentes, pero lo difícil es cuando son perros que van por primera vez.

Los hoteles son de distintos tipos, siendo unos con jaulas y otros sin estas, y manejo diferente, por lo que las personas interesadas deben revisar las distintas condiciones y los costos que más se adecuen a sus necesidades.

A quienes quieren mandar sus perros a un hotel únicamente el día 31, por víspera de Año Nuevo, porque se ponen mal con los cohetes, les dice que no es la solución cambiar sólo de lado el problema, sino que lo mejor es atender al perro en tiempo y forma, atenderlo por un médico veterinario, "y de preferencia evitar usar lo que les recomendó el vecino o el pariente, porque cada perro es diferente y el problema del comportamiento a través del estímulo de los sonidos puede ser diferente en cada uno de los perros. Entonces que acudan a su lugar de confianza, tengan a la mano su cartilla, tratar de tenerlo en las mejores y condiciones, y a disfrutar las vacaciones", afirmó para concluir.