Requiere Marte R. Gómez y Tobarito un panteón

Desde su fundación, en la década de 1940, se ha venido planteando la posibilidad de que la hoy comisaría de Marte R. Gómez y Tobarito pueda contar con un panteón para que los habitantes del lugar puedan sepultar ahí a sus seres queridos que se adelantan en el camino, opción que se ha venido viendo con las instancias gubernamentales correspondientes, expuso Martín Rubén Flores Villegas.

El coordinador de la Unión del Movimiento Urbano y Rural de Sonora A.C. mencionó que hasta ahora, los cuerpos de quienes fallecen son llevados a camposantos ubicados en la comisaría de Pueblo Yaqui o en Santa María del Buáraje o El Buáraje Nuevo (que es municipio de Navojoa), o al panteón de Nuestra Señora del Carmen en Ciudad Obregón, que están situados a distancias similares de la cabecera municipal, por no contar con uno propio.

Para poder sepultar a los fallecidos en alguno de estos panteones, dijo, se requiere de gastos extraordinarios por parte de los deudos, además que para acudir a honrarlos en su aniversario o en Día de Muertos, muchos deben buscar algún medio de transporte, lo que no sería necesario de tener el panteón en la misma comunidad, comentó.

En cada administración municipal se vuelve a plantear esa necesidad, pero nunca ha aterrizado, por falta de las gestiones adecuadas de parte del enlace con la autoridad municipal, como lo es el comisario del lugar, comentó Flores Villegas.

Mencionó que ya planteó a la Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora esta necesidad de adquirir reserva territorial para tal fin, donde le dijeron que este trámite debía llevarse a cabo por la vía correspondiente, que es la comisaría del lugar, de manera que se le planteó al actual comisario, quien no les ha informado si se hizo o no la gestión.

PIDEN APOYO PARA COLONIA

Por otra parte, el también líder de los vecinos posesionados de los solares de la nueva colonia Bienestar al oriente de la comunidad hizo el llamado a la autoridad municipal y al Oomapasc, para que les sean instaladas por lo menos unas dos o tres tomas comunitarias de agua en el asentamiento humano, pues se tiene una gran necesidad de contar con agua potable.

Asimismo, reiteró que seguirán esperando las escrituras de las 232 familias a las que ya se les midió y deslindó sus lotes, de las cuales alrededor de 25 ya se mudaron allá, donde hicieron unas pequeñas casas con materiales precarios.