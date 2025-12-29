  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Requiere Marte R. Gómez y Tobarito un panteón

Desde su fundación en la década de 1940 se ha planteado esa necesidad; vecinos organizados seguirán impulsando que hay reserva territorial para ello

Dic. 29, 2025
Requiere Marte R. Gómez y Tobarito un panteón

Desde su fundación, en la década de 1940, se ha venido planteando la posibilidad de que la hoy comisaría de Marte R. Gómez y Tobarito pueda contar con un panteón para que los habitantes del lugar puedan sepultar ahí a sus seres queridos que se adelantan en el camino, opción que se ha venido viendo con las instancias gubernamentales correspondientes, expuso Martín Rubén Flores Villegas.

El coordinador de la Unión del Movimiento Urbano y Rural de Sonora A.C. mencionó que hasta ahora, los cuerpos de quienes fallecen son llevados a camposantos ubicados en la comisaría de Pueblo Yaqui o en Santa María del Buáraje o El Buáraje Nuevo (que es municipio de Navojoa), o al panteón de Nuestra Señora del Carmen en Ciudad Obregón, que están situados a distancias similares de la cabecera municipal, por no contar con uno propio.

Para poder sepultar a los fallecidos en alguno de estos panteones, dijo, se requiere de gastos extraordinarios por parte de los deudos, además que para acudir a honrarlos en su aniversario o en Día de Muertos, muchos deben buscar algún medio de transporte, lo que no sería necesario de tener el panteón en la misma comunidad, comentó.

En cada administración municipal se vuelve a plantear esa necesidad, pero nunca ha aterrizado, por falta de las gestiones adecuadas de parte del enlace con la autoridad municipal, como lo es el comisario del lugar, comentó Flores Villegas.

Mencionó que ya planteó a la Coordinación Estatal de Bienes y Concesiones del Estado de Sonora esta necesidad de adquirir reserva territorial para tal fin, donde le dijeron que este trámite debía llevarse a cabo por la vía correspondiente, que es la comisaría del lugar, de manera que se le planteó al actual comisario, quien no les ha informado si se hizo o no la gestión.

PIDEN APOYO PARA COLONIA

Por otra parte, el también líder de los vecinos posesionados de los solares de la nueva colonia Bienestar al oriente de la comunidad hizo el llamado a la autoridad municipal y al Oomapasc, para que les sean instaladas por lo menos unas dos o tres tomas comunitarias de agua en el asentamiento humano, pues se tiene una gran necesidad de contar con agua potable.

Asimismo, reiteró que seguirán esperando las escrituras de las 232 familias a las que ya se les midió y deslindó sus lotes, de las cuales alrededor de 25 ya se mudaron allá, donde hicieron unas pequeñas casas con materiales precarios.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

Contenido Relacionado
Hoteles para perros, opción para vacaciones
Ciudad Obregón

Hoteles para perros, opción para vacaciones

Diciembre 29, 2025

Cuando las familias tienen que salir de la ciudad y no cuentan con un sitio seguro donde dejar a sus mascotas, hay opciones de alojamiento

Entregan apoyos de Texas a Cajeme
Ciudad Obregón

Entregan apoyos de Texas a Cajeme

Diciembre 29, 2025

Cientos de ciudadanos se beneficiaron con artículos donados por la organización Cangiftsfree, que lidera familia cajemense radicada en Texas

Quieren que médicos se queden en Cajeme
Ciudad Obregón

Quieren que médicos se queden en Cajeme

Diciembre 29, 2025

La falta de especialistas afecta directamente la calidad de vida de los derechohabientes