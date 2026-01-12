  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 12 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Sigue falta de claridad sobre la elección de autoridades en Loma de Guamúchil

Asuntos Indígenas informó que se tendrá un encuentro con la guardia tradicional

Ene. 12, 2026
Sigue falta de claridad sobre la elección de autoridades en Loma de Guamúchil

Un encuentro entre la guardia tradicional yaqui de Loma de Guamúchil, la Dirección de Asuntos Indígenas, entre otras partes involucradas, tendría lugar en los próximos días para aclarar la elección de las autoridades del pueblo, proceso que ha creado polémica y divisiones al interior.

Por un lado, el subdirector de Asuntos Indígenas en el gobierno municipal de Cajeme, Pedro Pablo Valenzuela, dio a conocer con documentos en mano que las autoridades eclesiásticas reeligieron a Urbano Jusacamea González como gobernador del pueblo, mientras que Jesús Moroyoqui Ramírez, vocero de la Tribu Yaqui en Loma de Guamúchil, afirmó que quien fue elegido para el cargo por las autoridades del pueblo es Marcos Valencia Ramírez.

SOSTIENE ASUNTOS INDÍGENAS RELECCIÓN

Nuevamente, Pedro Pablo González, afirmó que, hasta el momento, la información que se tiene es que quien ha sido elegido es Jusacamea González, pero aclaró que habrá un encuentro con el pueblo para analizar el caso.

"Urbano Jusacamea González sigue como gobernador, por parte de la autoridad eclesiástica y toda la autoridad, hasta ahorita así está, pero vamos a tener una reunión sobre este caso", declaró el subdirector de Asuntos Indígenas este 12 de enero.

Fue el 6 de enero cuando se llevó a cabo el proceso de elecciones dentro de la Tribu Yaqui, según sus usos y costumbres.

Del 6 de enero al 2 de febrero, debe tener lugar la entrega del bastón de mando a las autoridades elegidas por el pueblo.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Gobierno de Cajeme busca reevaluación de policías ante C3
Ciudad Obregón

Gobierno de Cajeme busca reevaluación de policías ante C3

Enero 12, 2026

El regidor Edgar Gutiérrez dijo que se trabaja en llegar a un acuerdo con el estado para no afectar a policías que no cometen irregularidades

Javier Lamarque niega que ya haya designación de regidora étnica
Ciudad Obregón

Javier Lamarque niega que ya haya designación de regidora étnica

Enero 12, 2026

El IEE no ha hecho llegar ninguna notificación al gobierno municipal, aclaró el alcalde de Cajeme

Se reúnen familiares de Nancy Jazmín con autoridades en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Se reúnen familiares de Nancy Jazmín con autoridades en Ciudad Obregón

Enero 12, 2026

A más de 48 horas de su desaparición, siguen los bloqueos y manifestaciones por parte de familiares