Sigue falta de claridad sobre la elección de autoridades en Loma de Guamúchil

Un encuentro entre la guardia tradicional yaqui de Loma de Guamúchil, la Dirección de Asuntos Indígenas, entre otras partes involucradas, tendría lugar en los próximos días para aclarar la elección de las autoridades del pueblo, proceso que ha creado polémica y divisiones al interior.

Por un lado, el subdirector de Asuntos Indígenas en el gobierno municipal de Cajeme, Pedro Pablo Valenzuela, dio a conocer con documentos en mano que las autoridades eclesiásticas reeligieron a Urbano Jusacamea González como gobernador del pueblo, mientras que Jesús Moroyoqui Ramírez, vocero de la Tribu Yaqui en Loma de Guamúchil, afirmó que quien fue elegido para el cargo por las autoridades del pueblo es Marcos Valencia Ramírez.

SOSTIENE ASUNTOS INDÍGENAS RELECCIÓN

Nuevamente, Pedro Pablo González, afirmó que, hasta el momento, la información que se tiene es que quien ha sido elegido es Jusacamea González, pero aclaró que habrá un encuentro con el pueblo para analizar el caso.

"Urbano Jusacamea González sigue como gobernador, por parte de la autoridad eclesiástica y toda la autoridad, hasta ahorita así está, pero vamos a tener una reunión sobre este caso", declaró el subdirector de Asuntos Indígenas este 12 de enero.

Fue el 6 de enero cuando se llevó a cabo el proceso de elecciones dentro de la Tribu Yaqui, según sus usos y costumbres.

Del 6 de enero al 2 de febrero, debe tener lugar la entrega del bastón de mando a las autoridades elegidas por el pueblo.