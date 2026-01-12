Gobierno de Cajeme busca reevaluación de policías ante C3

En llegar a un acuerdo con el gobierno estatal para que haya una reevaluación de elementos policiacos que han reprobado el examen ente el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) por motivos de salud trabaja el gobierno municipal de Cajeme, adelantó el regidor Edgar Gutiérrez Lara, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Esto se debe a que, históricamente, parte de los elementos policiacos que reprueban el examen lo hacen por tener enfermedades como diabetes o hipertensión, sin que esto tenga que ver con actos de corrupción u otras situaciones que los vuelvan elementos pocos confiables.

"Queremos hacer una revaluación poco a poco, muchos elementos pueden llevar 10 años en la Policía Municipal, prácticamente te pega hasta diabetes por los sustos y el Centro de Control de Confianza te reprueba. Entonces, sí queremos llegar a un buen acuerdo con el gobierno del estado para que nuestros policías sigan trabajando y nuestra corporación siga en crecimiento en nuestro factor humano", mencionó.

Destacó que el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano se encuentra interesado en este tema y recordó a la ciudadanía que los elementos policiacos son esposos, hijos y padres de familia, pero ante todo son seres humanos que ponen en riesgo sus vidas para proteger a la sociedad civil y velar por la paz.

Recientemente, el presidente municipal dijo gestionar que se pueda analizar la posibilidad de que se dé una segunda oportunidad a algunos policías que fueron reprobados ante el C3, únicamente aquellos que lo hicieron por causas como las ya mencionadas.

En diciembre fueron despedidos 15 elementos de la Policía Municipal por reprobar el examen.