  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 12 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Gobierno de Cajeme busca reevaluación de policías ante C3

El regidor Edgar Gutiérrez dijo que se trabaja en llegar a un acuerdo con el estado para no afectar a policías que no cometen irregularidades

Ene. 12, 2026
Gobierno de Cajeme busca reevaluación de policías ante C3

En llegar a un acuerdo con el gobierno estatal para que haya una reevaluación de elementos policiacos que han reprobado el examen ente el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) por motivos de salud trabaja el gobierno municipal de Cajeme, adelantó el regidor Edgar Gutiérrez Lara, presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

Esto se debe a que, históricamente, parte de los elementos policiacos que reprueban el examen lo hacen por tener enfermedades como diabetes o hipertensión, sin que esto tenga que ver con actos de corrupción u otras situaciones que los vuelvan elementos pocos confiables.

"Queremos hacer una revaluación poco a poco, muchos elementos pueden llevar 10 años en la Policía Municipal, prácticamente te pega hasta diabetes por los sustos y el Centro de Control de Confianza te reprueba. Entonces, sí queremos llegar a un buen acuerdo con el gobierno del estado para que nuestros policías sigan trabajando y nuestra corporación siga en crecimiento en nuestro factor humano", mencionó.

Destacó que el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano se encuentra interesado en este tema y recordó a la ciudadanía que los elementos policiacos son esposos, hijos y padres de familia, pero ante todo son seres humanos que ponen en riesgo sus vidas para proteger a la sociedad civil y velar por la paz.

Recientemente, el presidente municipal dijo gestionar que se pueda analizar la posibilidad de que se dé una segunda oportunidad a algunos policías que fueron reprobados ante el C3, únicamente aquellos que lo hicieron por causas como las ya mencionadas.

En diciembre fueron despedidos 15 elementos de la Policía Municipal por reprobar el examen.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Javier Lamarque niega que ya haya designación de regidora étnica
Ciudad Obregón

Javier Lamarque niega que ya haya designación de regidora étnica

Enero 12, 2026

El IEE no ha hecho llegar ninguna notificación al gobierno municipal, aclaró el alcalde de Cajeme

Se reúnen familiares de Nancy Jazmín con autoridades en Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Se reúnen familiares de Nancy Jazmín con autoridades en Ciudad Obregón

Enero 12, 2026

A más de 48 horas de su desaparición, siguen los bloqueos y manifestaciones por parte de familiares

Transporte urbano regresa a la normalidad en Cajeme
Ciudad Obregón

Transporte urbano regresa a la normalidad en Cajeme

Enero 12, 2026

El regreso de los estudiantes dio pie a que la totalidad de los camiones circularan por la ciudad