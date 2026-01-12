  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 12 De Enero Del 2026
Ciudad Obregón

Transporte urbano regresa a la normalidad en Cajeme

El regreso de los estudiantes dio pie a que la totalidad de los camiones circularan por la ciudad

Ene. 12, 2026
Durante las vacaciones se redujo la flotilla de camiones hasta en un 60 por ciento en la ciudad debido a que viajaron menos estudiantes
El sistema del transporte urbano en Cajeme regresó al 100 por ciento de su operación con el regreso a clases de los alumnos de educación básica, en el que salieron a trabajar 165 camiones en las diferentes rutas de la ciudad.

Luis Acosta Cárdenas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte Urbano en Cajeme, informó que desde la semana pasada inició un regreso gradual de los camiones a sus rutas, esto luego que salieran menos unidades por el periodo de vacaciones de navidad y fiestas de año nuevo.

"Afortunadamente a partir de esta semana entra la totalidad de los camiones, desde la semana pasada se habían incorporado más camiones, pero se incorporaron un porcentaje menor y hoy entra ya la totalidad del el servicio", detalló.

Impacto de las deficiencias mecánicas en la operación diaria

Junto con el regreso de los camiones, también se retomaron los horarios normales y rutas en su totalidad, por lo que se espera que el tiempo de espera sea menor en las diferentes líneas que circulan por la ciudad.

A pesar de ello, Acosta Cárdenas reconoció que todavía se tienen algunas deficiencias mecánicas que obligan a un promedio de 20 unidades diarias que salgan por lapsos de tiempo de sus rutas para entrar a talleres.

"Entran 160, a veces nos vamos a 165, de esas se salen 20 a talleres en el transcurso del día para arreglar cualquier problema que se tenga".

Durante los días en los que se reduce la flota, los operadores que se quedan desocupados por lo general toman vacaciones o descansos, los cuales se programan con tiempo con las empresas.

"Ahí  se aprovecha por parte de la empresa para darles vacaciones, ya son fechas normales en que se les consideran las vacaciones o descansos que se programan porque baja mucho la demanda, por ejemplo agosto y diciembre, que es cuando los niños están de vacaciones y no salen todos los camiones a operar".

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


