Regreso a clases en Cajeme con normalidad

Con una asistencia superior al 90 por ciento, las escuelas de Cajeme retomaron actividades de forma regular después del periodo vacacional de Navidad este lunes, en el que regresaron cerca de 70 mil alumnos a las aulas.

Durante las primeras horas, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) no recibió reportes de daños que impidieran la reactivación de las clases en los cerca de 500 planteles del municipio.

Escuelas de preescolar, primaria y secundaria, reportaron ante la secretaría un regreso normal en Cajeme, sin incidentes, informaron funcionarios de la dependencia estatal.

Fotos: Bernardo Hidalgo

Claudia Lizeth Morales, directora de la Escuela Primaria Acamapichtli en la colonia Cajeme, reveló que esa es una escuela que sufre daños por vandalismo en los periodos vacacionales, pero en esta ocasión todo transcurrió con normalidad.

"Iniciamos este año todo con normalidad, todo está bien, los maestros trabajando y la asistencia también muy buena", detalló.

Por su parte, Jesús Martínez Duarte, director de la Escuela Secundaria General 1, detalló que se tuvieron honores a la bandera con la participación de los alumnos del plantel y autoridades de la SEC, en donde se tuvo una asistencia de la matrícula estudiantil cercana al 100 por ciento.

"Los muchachos ya tenían ganas de regresar, tuvimos muy buena asistencia y se vio en el lunes cívico", detalló.

Fotos: Bernardo Hidalgo

MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESCUELAS

Este regreso tranquilo permitió que los cerca de 70 mil estudiantes volvieran a clases con normalidad en el nivel básico, quienes retomaron actividades a las 07:00 horas en secundaria, 08:00 en primaria y 09:00 en preescolar.

Durante el transcurso del lunes y el resto de la semana las escuelas revisarán más a fondo los temas de cableado e infraestructura para reportar cualquier eventualidad, ya que en verano se dan cuenta más pronto de los daños porque encienden los aires acondicionados y en el invierno deben subirse a las aulas a corroborar que todo esté en orden.