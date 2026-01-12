  • 24° C
Ciudad Obregón

Escuela Secundaria José Rafael Campoy se prepara para su 90 aniversario

Durante casi un siglo la escuela ha formado a generaciones de cajemenses, aportado profesionistas, políticos, empresarios y ciudadanos

Ene. 12, 2026
Los estudiantes egresados que quieran participar podrán acercarse al plantel para llevar sus fotografías, documentos y otros materiales que puedan servir como referencia histórica
Este año, la Escuela Secundaria José Rafael Campoy cumple su 90 aniversario formando cajemenses, siendo una pieza importante de la comunidad que ha aportado profesionistas, actores políticos, empresarios y ciudadanos, por lo que se prepara para los festejos conmemorativos y actividades en las que buscan que participen autoridades académicas, estudiantes y egresados del plantel.

Víctor Hugo Vázquez Torres, director de la secundaria, reconoció que la escuela ha sido impulsora de personajes que contribuyen al desarrollo de la comunidad desde sus diferentes ámbitos, lo que le ha otorgado prestigio y la ha convertido en una institución de alta demanda de ingreso.

"Ha sido un impulsor de la comunidad, porque ahorita la secundaria cumple 90 años y principalmente han salido muchas personalidades de diferentes ámbitos y eso le ha dado un prestigio, una formación, una petición de ingresar aquí al plantel, ya sea sus hijos o sus nietos", destacó.  

Fotos: Bernardo Hidalgo

PREPARATIVOS PARA LAS CELEBRACIONES DEL 90 ANIVERSARIO

La secundaria fue fundada en Cajeme 1936 y la dirección junto con la planilla docente ya se encuentran en proceso de organización de las festividades en la que buscarán que se acerquen egresados que tengan archivos históricos, fotografías, remembranzas, entre otros.

"Lo que tenemos primero es organizarnos con el grupo de maestros, ver el tema de qué es lo que podemos llevar a cabo y qué tipo de festejo se puede realizar dentro del plantel", indicó.

Tentativamente, las conmemoraciones se realizarán en octubre de este año, pero se están organizando con tiempo para juntar toda la evidencia y materiales históricos que se presenten.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


