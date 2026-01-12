Cajemenses responden a pago del impuesto predial

La titular de la Tesorería Municipal de Cajeme, Ivonne Sánchez Cornejo, dio a conocer que entre 400 y 500 personas a diario se han acercado a realizar su pago del impuesto predial a las oficinas centrales y módulos de pago, por lo que se ha tenido una respuesta positiva en lo que va de 2026; sin embargo, la recaudación mensual aún está por debajo de la meta.

"Vamos, en comparación con el año pasado, un 4 por ciento más arriba (en la recaudación) pero no significa que estamos como quisiéramos. Al día de hoy deberíamos tener recaudados 32.5 millones de pesos y llevamos 27.9 millones, por eso es el exhorto (a los contribuyentes), aún no llegamos a la primera quincena, pero ocupamos 'apretar las tuercas', en el buen sentido, buscar un cómo sí, en función de las condiciones de los contribuyentes", comentó.

La respuesta positiva también ha sido notoria en la modalidad online, agregó, y destacó que durante todo el mes se tendrán descuentos, que pueden consultarse en la página de Facebook Municipio de Cajeme.

"La afluencia de la ciudadanía ha sido positiva, hemos tenido en promedio hasta 550 personas físicamente en la oficina central, también tenemos módulos foráneos, cajas en las oficinas del Oomapasc posicionadas en plazas comerciales. El servicio de los pagos en línea ha tenido una buena respuesta también", dijo.

CARTERA VENCIDA SUPERA LOS MIL MDP

En cuanto a la cartera vencida acumulada con la que se cuenta, explicó que es de mil 185 millones de pesos, de los cuales 834 millones corresponden del 2025 hacia años anteriores.

Al respecto, el alcalde Javier Lamarque Cano resaltó que con las recaudaciones se toman acciones para atender las denuncias de los cajemenses en las colonias.

"Hay una cartea acumulada de más de mil millones de pesos, esto es muy importante que lo comentemos, que lo informemos, para que la gente nos ayude, porque entre más recaudemos, más capacidad tenemos para responder a las necesidades de la gente, del pueblo", mencionó.

El año pasado los contribuyentes quedaron a deber más de 100 millones de pesos, correspondientes al impuesto predial.