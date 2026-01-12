Javier Lamarque niega que ya haya designación de regidora étnica

Tras trascender que la asamblea de autoridades tradicionales en Loma de Guamúchil designó a Claudia Lorena Hernández Silva como la primera mujer de la Tribu Yaqui en asumir el cargo de regidora étnica en Cajeme, el alcalde Javier Lamarque dijo no tener ninguna notificación oficial al respecto por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE).

"No, yo quisiera (que ya hubiera regidora). Parece que todavía no se ponen de acuerdo (los miembros de la Etnia), voy a esperar a que el Instituto Estatal Electoral nos diga quién es la regidora étnica y entonces ya la acreditamos, porque así de palabra no, no hemos recibido ninguna notificación por parte del IEE", indicó el presidente municipal.

Tampoco hay información que acredite a Andrea Valenzuela como regidora suplente, por lo que hasta el momento no hay un perfil oficial que represente e la Tribu Yaqui en el Cabildo de Cajeme.

Cabe señalar que desde el inicio de la administración 2024-2027 el Cabildo debía estar integrado por 21 ediles, incluida la regidora étnica, pues legalmente debe ser una mujer en este trienio. Sin embargo, el cuerpo de regidores sigue integrado por solamente 20 perfiles.

La función de la edil es llevar la voz de la Etnia Yaqui al Ayuntamiento de Cajeme y representar a la Tribu. Recientemente, Asuntos Indígenas de Cajeme dio a conocer que el alargamiento de este proceso se debe principalmente a división de opiniones dentro de la Tribu Yaqui.

En el gobierno 2021-2024 un varón fue escogido para representar a la Tribu Yaqui ante el Cabildo.