Se reúnen familiares de Nancy Jazmín con autoridades en Ciudad Obregón

La calle Jalisco a la altura de la Yaqui; en Ciudad Obregón, continúa cerrada por familiares de Nancy Jazmín, quien desde el pasado sábado se encuentra desaparecida, tras ser privada de su libertad.

Al cumplirse más de 48 horas y no tener respuesta favorable por parte de la Fiscalía del Estado, las hermanas de la joven desaparecida se reunieron la mañana del lunes con el alcalde Javier Lamarque Cano.

"En esta reunión que tuvimos con el presidente quedamos en un acuerdo de que nos iban a ayudar, ellos hicieron que tuviéramos una cita con la gente de fiscalía para tener seguimiento, no habíamos tenido respuesta de la autoridad para nada, por eso tuvimos que recurrir al bloqueo", mencionó Ana Lucia Gil, quien además, agregó que solicitó al delegado de la Fiscalía que revisen las cámaras de vigilancia del C-5 y de comercios cercanos al lugar donde su hermana fue privada de la libertad.

"Que nos den esperanza de que la estén buscando, que nos den una pista, que revisen las cámaras", expresó.

En ese sentido, la hermana de Nancy dijo que, en caso de no tener respuesta, las manifestaciones podrían subir de tono, y podrían llegar hasta la capital del Estado.

DENUNCIAN OTRA DESAPARICIÓN

Durante las protestas por la ausencia de Nancy, la señora Irma Quintero Molina también solicitó ayuda para localizar a su hijo, quien fue privado de la libertad durante la tarde del domingo.

Se trata de Jorge Alberto Rodríguez Quintero de 25 años de edad, a quien; según comentó, se lo llevaron sujetos armados de un parque del fraccionamiento Las Misiones, donde se encontraba con su pequeño hijo.

"Quiero que me regresen a mi hijo, él no tiene nada que ver con nadie", expresó la afligida señora, quien además, solicitó a las autoridades que también revisaran las cámaras de vigilancia cercanas.

"Así como se lo llevaron, así lo queremos vivo, estamos desesperadas queremos saber algo de él", mencionó.