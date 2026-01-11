  • 24° C
Sigue Cajeme sin regidora étnica

El subdirector de Asunto Indígenas dio a conocer que la Tribu Yaqui aun no toma una decisión

Ene. 11, 2026
A pesar de ser la persona encargada de dar voz a los pueblos originarios dentro del cuerpo de regidores, el Cabildo de Cajeme sigue sin contar con una regidora étnica hasta la fecha; desde el inicio de la administración 2024-2027 el Cabildo de se encuentra integrado solamente por 20 regidores, en lugar de 21, por lo que permanece incompleto.

Al respecto, Pedro Pablo Valenzuela, subdirector de Asuntos Indígenas en el gobierno municipal, aclaró que las divisiones que se tienen dentro de la Tribu Yaqui han contribuido a que no se haya elegido el perfil, a más de un año de la administración en turno.

Agregó que, legalmente, debe ser una mujer la que los represente durante este trienio, ya que en la administración pasada el representante fue un varón. Sin embargo, aunque hay mujeres preparadas pata asumir el cargo, hay resistencia al interior de la Etnia Yaqui.

"En cuestiones de la regiduría étnica no se ha platicado con la autoridad tradicional ni con el pueblo. Si hay mujeres preparadas, lo que pasa es que por conflictos internos que hay en el pueblo se ha alargado el proceso de la elección del regidor étnico", dijo.

Se seguirá a la espera de que los miembros tomen una decisión, pues de lo contario permanecerán sin representación dentro del cuerpo de ediles.

Destacó que se trata de un derecho que no se está ejerciendo, y la existencia de esta figura es precisamente para el beneficio de las personas de la Etnia Yaqui.

La inexistencia de esta representación no impide que el Cabildo pueda sesionar y funcionar con normalidad.

