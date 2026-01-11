  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 11 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Piden atender crucero intransitable

Residentes de la colonia Campestre hacen un llamado al gobierno municipal

Ene. 11, 2026
Piden atender crucero intransitable

A posibles accidentes se enfrentan conductores de unidades vehiculares que transitan cotidianamente por el cruce de las calles Chihuahua y Mariano Escobedo, por el deplorable estado en el que se encuentra la intersección, en la que se puede observar que algunos vecinos de la colonia Campestre se vieron en la necesidad de colocar escombro para mitigar el impacto con los baches.

Sobre el cruce de las vialidades también se encuentra un registro abierto, cuya tapa ha sido utilizada para formar un "puente", de manera que los peatones puedan caminar sobre él, pues existen derrames de aguas negras.

imagen-cuerpo

Residentes de la colonia Campestre mencionaron que el problema lleva más de 6 meses, por lo que reiteraron su llamado al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), la Secretaría de Imagen Urbana y la de Desarrollo Urbano, para que se tomen acciones en la zona, antes de que ocurra algún incidente.

Cabe señalar que el escombro que fue colocado en el crucero no se encuentra totalmente triturado, lo que resulta riesgoso para los automovilistas, ya que las llantas de sus unidades vehiculares pueden sufrir daños al pasar sobre ellos.

"Pues desde hace rato estamos esperando a que vengan a solucionar el problema, pero de manera definitiva, pero por el momento sigue igual, ya la gente se desesperó, pero pues está intransitable la verdad", dijo Miguel, quien de manera regular pasa por estas calles.

El 2026 inició con arranques de obras para rescatar vialidades en mal estado por parte del Ayuntamiento de Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Quieren dar alternativas a movilidad en el centro de Obregón
Ciudad Obregón

Quieren dar alternativas a movilidad en el centro de Obregón

Enero 11, 2026

Los taxistas afirman que el banco del centro afectará la operatividad y quisieran haber sido consultados

Mañana regresan a las aulas en Cajeme
Ciudad Obregón

Mañana regresan a las aulas en Cajeme

Enero 11, 2026

Se espera un día tranquilo en las escuelas de nivel básico del municipio después de las vacaciones

Diócesis de Ciudad Obregón se prepara para Megamisión 2026
Ciudad Obregón

Diócesis de Ciudad Obregón se prepara para Megamisión 2026

Enero 10, 2026

Todos los bautizados se encuentran invitados a participar, predicando tanto en las calles como por redes sociales