Cajeme contaría con nuevo Corralón Municipal este 2026

La construcción de un nuevo Corralón Municipal para Cajeme es un proyecto que sigue en pie y se espera que sea concretado este año, adelantó recientemente el alcalde Javier Lamarque Cano. En 2024, el Gobierno Municipal dio a conocer que esta obra se realizaría con el fin de que haya más espacio para las unidades vehiculares que son remolcadas por grúas, pues el corralón que se encuentra en la calle 300 resulta insuficiente.

En el año 2024 el presidente municipal dijo que el proyecto llevaba un avance por encima del 30 por ciento, en un terreno que se encuentra cerca de las plantas tratadoras de aguas residuales que se encuentran al sur del municipio.

Adicional a ello, se trabaja para que sean las grúas del Ayuntamiento las que remolquen los vehículos infractores, ya que existe un adeudo de aproximadamente 14 millones de pesos hacia el gobierno municipal, por parte de empresas particulares de grúas que brindan este servicio en la actualidad.

Respecto a este tema, Javier Lamarque Cano ha mencionado en distintas ocasiones que se lleva a cabo un análisis con el Gobierno de Sonora para ver qué acciones se pueden tomar para que se llegue a un acuerdo con las compañías e ingrese al gobierno municipal este recurso, de manera que se disponga para el bienestar social.

En la actualidad los vehículos que son remolcados se llevan a corralones de empresas particulares.