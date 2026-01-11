  • 24° C
Ciudad Obregón

Secretaría de las Mujeres de Cajeme ofrece especialidad en inglés

Se ofrece una cédula profesional a quienes culminan los cursos, dijo la titular, Marina Herrera

Ene. 11, 2026
La Secretaría de las Mujeres en Cajeme ofrece una especialidad en inglés, misma que está dirigida a personas que se encuentran interesadas en profesionalizarse en esta área: la titular, Marina Herrera, dio a conocer que se trata de un curso que tiene una duración de 12 semanas y, una vez que las alumnas lo culminan, se les proporciona una cédula profesional.

"Estamos brindando lo que es una especialidad de inglés, para que en el transcurso de 12 semanas puedan contar con una cédula profesional", explicó.

Marina Herrera también dijo que la secretaría mantiene convenios con diversas instituciones educativas, entre ellas el Instituto Tecnológico de Monterrey, con el objetivo de ofrecer talleres de emprendimiento a bajo costo.

Se trata de un programa con el que cuenta la Secretaría de las Mujeres, con el objetivo de que las personas beneficiadas tengan habilidades y conocimientos que les permitan tener dependencia económica para sus familias.

Esto debido a que muchas mujeres se han visto en la necesidad de hacer a un lado su desarrollo profesional para dedicarse al cuidado de la familia. Con este tipo de programas, ellas tienen hoy la oportunidad de retomar sus estudios o especializarse en distintas áreas.

Para mayor información sobre estos programas, las personas interesadas pueden consultar la página oficial de la Secretaría de las Mujeres en Facebook o acudir a las oficinas, que brindan atención de las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes.

Las oficinas se sitúan en la calle Miguel Alemán entre Hidalgo y Allende.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

