  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 27 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

SICT revisa puentes vehiculares y peatonales de Cajeme; anuncia acciones en el de la calle 300

Autoridades federales y municipales evaluaron la infraestructura vial del municipio y detectaron puntos que requieren intervención prioritaria

Ene. 27, 2026
SICT revisa puentes vehiculares y peatonales de Cajeme; anuncia acciones en el de la calle 300

Una revisión de los puentes vehiculares y peatonales de Cajeme realiza el delegado de la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Sonora, Máximo Moscoso Pintado, en compañía del alcalde Carlos Javier Lamarque Cano; adelantó que se implementarán acciones en algunos de ellos, principalmente el que se encuentra en la calle 300 y Carretera Internacional, a la salida de la colonia Las Misiones, pues representa un riesgo para los automovilistas.

"Hay un puente peatonal que está muy mal (en la comisaría de Esperanza), hay que arreglarlo porque está a punto de caerse. También tenemos este tema del puente vehicular que está a la salida de la colonia Las Misiones, que es muy peligroso, tenemos que apoyar a esta colonia porque ahí se juegan la vida cada vez que salen", dijo.

imagen-cuerpo

Detalló que desde hace cuatro meses aproximadamente se trabaja de la mano con el alcalde Javier Lamarque en un proyecto que incluye una inversión de recursos considerable, la cual será presentada próximamente al secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, Jesús Esteva Medina. Asimismo, dijo que se contempla instalar un semáforo en el puente en mención.

DARÁN SALIDAS A PUENTE DE LA CALLE 300

"En este caso el puente invadió la unidad habitacional, tenemos que buscar la manera de que las personas salgan sin ningún peligro, es un proyecto ejecutivo muy grande. Le daríamos salidas al puente, no lo quitaríamos", dijo.

Destacó el interés del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en garantizar que los puentes estén en buenas condiciones.

imagen-cuerpo

"El gobernador hizo gestiones ante la presidenta de la República, que viene este fin de semana a Sonora, y consiguió recursos para mantenimiento de carreteras, pudo gestionar y conseguir recursos para el programa Bachetón. Las carreteras están terribles, tenemos que arreglarlas, por eso el gobernador está preocupado y la presidenta ordenó invertir en estos proyectos", mencionó.

Algunos tramos carreteros en donde urge una intervención es el de Ímuris-Cananea, así como el de Cananea-Agua Prieta.

En cuanto al alumbrado en tramos carreteros, mencionó que se cuenta con un plan de trabajo.

"Todo eso está incluido en la conservación de carreteras, posteriormente vendré aquí para decir qué carreteras convergen con Ciudad Obregón, para aplicar el programa Bachetón", explicó.

El delegado dijo que hay cerca de 300 puentes en el estado de Sonora, los cuales son revisados.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Condusef anuncia Diplomado en Seguros
Ciudad Obregón

Condusef anuncia Diplomado en Seguros

Enero 27, 2026

La dependencia busca que los usuarios tengan mayor conocimiento sobre los productos disponibles que hay en el mercado

Escuela Normal de Obregón enviará a 82 estudiantes al FAOT para impulsar la formación cultural
Ciudad Obregón

Escuela Normal de Obregón enviará a 82 estudiantes al FAOT para impulsar la formación cultural

Enero 27, 2026

Buscan que sus alumnos vivan una experiencia artística internacional y fortalezcan su formación académica a través del contacto directo con la cultura

Itson busca acortar brecha digital en Cajeme
Ciudad Obregón

Itson busca acortar brecha digital en Cajeme

Enero 27, 2026

El Itson busca acortar la brecha digital con los adultos mayores a través de estos cursos