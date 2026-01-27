SICT revisa puentes vehiculares y peatonales de Cajeme; anuncia acciones en el de la calle 300

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una revisión de los puentes vehiculares y peatonales de Cajeme realiza el delegado de la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Sonora, Máximo Moscoso Pintado, en compañía del alcalde Carlos Javier Lamarque Cano; adelantó que se implementarán acciones en algunos de ellos, principalmente el que se encuentra en la calle 300 y Carretera Internacional, a la salida de la colonia Las Misiones, pues representa un riesgo para los automovilistas.

"Hay un puente peatonal que está muy mal (en la comisaría de Esperanza), hay que arreglarlo porque está a punto de caerse. También tenemos este tema del puente vehicular que está a la salida de la colonia Las Misiones, que es muy peligroso, tenemos que apoyar a esta colonia porque ahí se juegan la vida cada vez que salen", dijo.

Detalló que desde hace cuatro meses aproximadamente se trabaja de la mano con el alcalde Javier Lamarque en un proyecto que incluye una inversión de recursos considerable, la cual será presentada próximamente al secretario de Comunicaciones y Transportes a nivel federal, Jesús Esteva Medina. Asimismo, dijo que se contempla instalar un semáforo en el puente en mención.

DARÁN SALIDAS A PUENTE DE LA CALLE 300

"En este caso el puente invadió la unidad habitacional, tenemos que buscar la manera de que las personas salgan sin ningún peligro, es un proyecto ejecutivo muy grande. Le daríamos salidas al puente, no lo quitaríamos", dijo.

Destacó el interés del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en garantizar que los puentes estén en buenas condiciones.

"El gobernador hizo gestiones ante la presidenta de la República, que viene este fin de semana a Sonora, y consiguió recursos para mantenimiento de carreteras, pudo gestionar y conseguir recursos para el programa Bachetón. Las carreteras están terribles, tenemos que arreglarlas, por eso el gobernador está preocupado y la presidenta ordenó invertir en estos proyectos", mencionó.

Algunos tramos carreteros en donde urge una intervención es el de Ímuris-Cananea, así como el de Cananea-Agua Prieta.

En cuanto al alumbrado en tramos carreteros, mencionó que se cuenta con un plan de trabajo.

"Todo eso está incluido en la conservación de carreteras, posteriormente vendré aquí para decir qué carreteras convergen con Ciudad Obregón, para aplicar el programa Bachetón", explicó.

El delegado dijo que hay cerca de 300 puentes en el estado de Sonora, los cuales son revisados.