Sí pagaron aguinaldos a guardias

A diferencia del año pasado, cuando muchos guardias de seguridad privada recibieron la Navidad trabajando y sin haber recibido su aguinaldo, este año, gracias a una campaña persuasiva que se llevó a cabo desde los primeros días de diciembre, se logró que la gran mayoría de las compañías de este rubro pagaran esta prestación a más tardar el 20 de diciembre por la noche como lo marca la ley, salvo una ubicada en Cajeme que puso de límite el día 23, informó Claudio Huidobro Cárdenas.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores en General, Guardias de Seguridad, Veladores, Vigilantes, Similares y Conexos del Estado de Sonora-CTM mencionó que quienes laboren el día 25 de diciembre deberán percibir salario triple, y si no se los pagan, se podrá llevar a cabo un movimiento para tratar de hacer valer el derecho y que las empresas se los restituyan de inmediato.

Un temor existente, es que el día 31 del presente mes, al concluir los contratos de prestación de servicios que algunas compañías tienen signados con instituciones de gobierno o empresas de distintos ramos, estas busquen irse y llevarse los salarios de los trabajadores, a quienes dejarían desamparados.

Si, el 31 de diciembre, los guardias de pronto se enteran de que ya no tienen trabajo, no les fue pagado el salario triple antes mencionado, o no se les está pagando el salario mínimo profesional para velador, que a partir del 1 de enero será de 326.36 pesos por un turno de ocho horas en cualquier parte del país (440.87 en la zona libre de la frontera norte), se les convoca a los afectados a manifestarse, dijo.

Así, el 1 de enero se prevé que haya concentraciones de inconformes, a las 8:00 de la mañana, a las afueras de palacio de gobierno en Hermosillo, en los Centros de Conciliación laboral en los municipios o en las afueras de los palacios municipales en municipios donde no haya oficina de la autoridad laboral, ello para reunirse y a partir de ahí tomar medidas, mencionó.

El dirigente sindical comentó que posteriormente, si una vez pasado el 15 de enero, a quienes les tocó laborar en Año Nuevo, se dan cuenta que no se les pagó el salario triple, la convocatoria es para reunirse en los mismos sitios para decidir acerca de lo que procede en el corto plazo.

Huidobro Cárdenas hizo saber que ningún trabajador debe percibir un salario menor al que le corresponde por ley, y el llamado es a denunciar las irregularidades. Para cualquier duda, dijo que pueden llamar a su teléfono celular, el 6621114446.