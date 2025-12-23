Llama a usar estacionamiento de Mercajeme

Para evitar, este miércoles 24 de diciembre, dar vueltas buscando espacio en el centro de la ciudad, el presidente del Consejo de Administración del Mercajeme, Esteban Valdez Gazcón, hizo el llamado a la ciudadanía en general a utilizar el estacionamiento del centro comercial, con lo que se asegura a la vez la integridad de su vehículo.

En los dos niveles de que consta el inmueble se cuenta con cerca de 320 cajones para estacionar las unidades, y se tiene vigilancia desde la apertura hasta la culminación de las actividades, expresó el comerciante.

Comentó el entrevistado que en fechas como las actuales, sobre todo en las horas pico, se saturan de pronto los espacios y se tiene que cerrar el estacionamiento para el desfogue de los vehículos, pero eso es sólo durante unos minutos, para luego reanudar el servicio de manera normal.

Hizo saber que, para evitar las aglomeraciones y los embotellamientos en el sector, es mejor acudir al centro a temprana hora, pues el Mercajeme abrirá este día a la hora normal y cerrará hasta que se vaya el último cliente.

CARNICERÍAS A LAS 6:00 HORAS

Aunque la hora normal para abrir las carnicerías son las 7:00 de la mañana, ya desde las 6:00 se puede entrar y hacer sus compras de los productos que se usarán para la cena navideña, expuso Valdez Gazcón.

Y el día 25, que para los ciudadanos en general es día inhábil, se abrirá un poco más tarde de lo habitual, pero se dará servicio en un horario similar al del domingo; es decir, se pretende estar cerrando alrededor de las 3:00 de la tarde, pero si hay clientes, podría cerrarse más tarde.

Manifestó el residente del Consejo de Administración que, por las fechas, se pueden saturar los baños, de manera que en el área de mujeres se abrió la parte que recientemente fue remodelada, además del espacio que está aún sin arreglar, el cual está funcional; y el de caballeros aún no ha sido remodelado, pero igualmente está en funciones en condiciones regulares.