Nacimiento de 15 metros da esperanza a adultos mayores en el Asilo San Vicente

Al interior del Asilo San Vicente ha sido recreada la ciudad de Belén, en un nacimiento que mide 15 metros de largo y 3 de ancho, el cual está conformado por 300 piezas aproximadamente, algunas de ellas con movimiento integrado; este da esperanza cada año a los adultos mayores que son asistidos en este lugar y es visitado por estudiantes de distintas escuelas, así como por familias.

Heliodoro Montoya Navarro, quien es integrante del patronato del asilo junto con su esposa Estela Valdéz, narró que este nacimiento es el fruto de una donación anónima que se hizo hace 28 años, sumado a la buena voluntad de albañiles, quienes se dedicaron a fabricar las pequeñas puertas y estructuras para recrear el pueblo.

Las 300 piezas, que representan al Niño Dios, María, José, los reyes magos, ángeles, pastores y habitantes del pueblo, fueron enviadas desde España e Italia al Asilo.

“Estas piezas fueron enviadas desde España y algunas de las que tienen movimiento vienen de Italia. Son 350 piezas, todo el nacimiento fue donado por una persona de forma anónima, sabemos que es de Bilbao (municipio de España), pero lo realmente hermoso es que fue un donativo que ha ayudado en mucho a que más personas conozcan el Asilo, donde todos vemos por todos, cuando encontramos a alguien muy necesitado, el Asilo debe servir para protegerlo”, dijo.

Del 1 al 15 de diciembre han asistido cerca de 15 instituciones educativas a disfrutar del espectáculo, pues se realiza una presentación en la que se narra la historia del nacimiento de Jesús, el hijo de Dios, así como el anuncio del Ángel Juan Gabriel a la Virgen María y la visita de los Reyes Magos.

A quienes asisten no se les pide nada, pero se les hace la invitación a que donen algún alimento no perecedero y pañales, pues es lo que más se requiere para el cuidado de los cerca de 40 adultos mayores que hay en la actualidad.

“La intención es que nos unamos como familia, como sociedad y que a través del nacimiento volvamos al origen y ayudemos a alguien. Nosotros estamos encantados de recibir a las familias, hay quienes vienen de otros países y sería muy lindo que conocieran este nacimiento, pueden hablar al asilo para hacer su cita y son bienvenidos. No se les pide nada en específico, pero el asilo siempre necesita la donación de cualquier cosa, es como una casa grande donde sobre todo se necesitan pañales”, dijo.

Quienes deseen agendar cita pueden comunicarse al teléfono 644 416 4547.