Taxistas gastan más combustible por embotellamientos en el centro de Obregón

El consumo de gasolina se ha incrementado por encima de un 15 por ciento a los taxis colectivos por los embotellamientos que se registran en el centro de Obregón durante la temporada de navidad, informó el delegado del Transporte de la Federación de Sindicatos y Organización Independientes del Estado de Sonora (Fesoies), Adolfo Arias Castillo.

El dirigente del gremio dijo que es normal que en estas fechas se incrementen los vehículos que acuden al centro de Obregón a realizar diferentes compras, lo cual impacta a los operadores de taxis que prestan el servicio, ya que consumen más combustible por las esperas en los semáforos, el estar frenando y acelerando constantemente, entre otros factores.

El dirigente del sector explicó que el incremento en el consumo del combustible varía dependiendo de las características de las unidades, que van desde el modelo y marca, hasta los servicios mensuales, entre otros.

Recomendaciones para el mantenimiento de taxis durante la temporada alta

"Se tiene el incremento del 15 por ciento, aumenta el consumo, eso dependiendo del tipo de vehículo de alquiler que conduzcan, que sean de cuatro cilindros, todo eso cambia, y también que tenga los servicios necesarios cada mes, el cambio de aceite y filtro de aire".

Los taxistas de la ciudad calculan recorridos diarios de entre 200 a 250 kilómetros, lo que afecta la mecánica de las unidades, rendimiento, entre otros, por ello es que se recomienda dar servicios periódicos a las unidades.

Pese a los incrementos de vehículos en Obregón y el mayor consumo de combustible por la temporada de navidad, no se ha registrado ningún problema con los carros ni se han descompuesto durante los recorridos.